Queremos más obra para mejorar la vida de las personas y tener conectado al país: Presidenta Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, señaló que lo que se busca es tener más obra que mejore la vida de las personas y al mismo tiempo seguir conectando al país, por ello como parte del Programa Nacional de Infraestructura Carretera se invierten, a través de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), 315 mil 331 millones de pesos (mdp). A la fecha se tienen 360 kilómetros (km) de obras concluidas de construcción o modernización de carreteras, 4 mil 500 km de repavimentación con el MegaBachetón y 78 puentes terminados.

“¿Qué queremos? Más obra para la gente, para mejorar la vida de las personas. Y al mismo tiempo tener más conectado al país. Y al mismo tiempo generar empleos. Y al mismo tiempo mejorar o avanzar en el desarrollo de México”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Claudia Sheinbaum Pardo anunció que este mes inician las obras de reconstrucción de carreteras y de puentes afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron en octubre de 2025 en Hidalgo, Veracruz, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, ya que culminaron los proyectos ejecutivos y las licitaciones de obra correspondientes.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, recordó que la inversión en Ejes Prioritarios es de 113 mil 347 mdp, para intervenir 2 mil 485 kilómetros (km). Destacó la conclusión de las carreteras, San Ignacio Tayoltita, Bavispe–Nuevo Casas Grandes y el Circuito Tierra y Libertad. En proceso se encuentran: Cuautla–Tlapa; Macuspana–Escárcega; Salina Cruz–Zihuatanejo; Toluca–Zihuatanejo y Guaymas–Esperanza–Yécora-Chihuahua, Tamazunchale–Huejutla; además, este año arrancan los trabajos en Ciudad Valles–Tampico.

Respecto a los puentes, agregó que se destinan 18 mil 77 mdp para 29 km. Los puentes Los Muros en Morelos y el Pérez Escobosa en Sinaloa ya están concluidos. En proceso se encuentran:

* Nichupté Quintana Roo: 97 por ciento de avance. Además, tras su conclusión iniciará la construcción del puente Kukulcán.

* Rizo de Oro en Chiapas: 88 por ciento de avance y su apertura a circulación está programada para septiembre.

* La Glorieta de las Mujeres Libres en Baja California Sur: 85 por ciento de avance y se estará abriendo a la circulación a finales de abril.

* Alameda Oriente: 25 por ciento de avance en la zona ubicada en el Estado de México, se estima su conclusión en octubre, mientras que, en la Ciudad de México, un año después.

* El puente Amado Nervo, en Nayarit y Jalisco: 66 por ciento de avance y se concluirá en julio.

* El distribuidor Santa Ana Chiautempan, en Tlaxcala: 47 por ciento de avance y se concluye en julio.

* Acceso al Puerto de Veracruz: 52 por ciento de avance y se terminará en julio.

* En Colima, el PSV Libramiento Arco Norte, con un avance del 92 por ciento con lo que se aperturará la siguiente semana a la circulación; el PSFFCC Libramiento Arco Sur, con un 91 por ciento de progreso concluirá a finales de abril del 2026; la Presa Las Trancas con el 87 por ciento, El Chical con el 96 por ciento que concluirá en abril y Las Tunas con el 20 por ciento.

Además, están programados para iniciar este año: en Colima el puente Barrio V, Manzanillo y La Flechita; en Morelos el puente UAEM; en Nayarit la Av.Colosio; en Veracruz el Coatzacoalcos III y en Querétaro, el Castillo (Corregidora).

En cuanto a la modernización de autopistas, se trabajan cerca de mil kilómetros con inversiones mixtas. En proceso: Zitácuaro – Maravatío cuyas obras concluyen en diciembre 2026; Uruapan - Nueva Italia, que terminará en agosto de 2027; Armería–Manzanillo donde se entregarán tramos de 10 km desde ahora hasta julio para concluir con las obras finales en el puente Tepalcates en diciembre de 2026; el libramiento Lagos de Moreno que concluirá en diciembre de 2027; La Mancha-Laguna Verde en agosto de 2026; La Pitahaya–Libramiento Oriente terminará en febrero de 2028, además ya iniciaron Nueva Italia-Lázaro Cárdenas y Atizapán–Atlacomulco.

Agregó que, para este año arrancan las obras en el ramal de acceso a Uruapan; Uruapan– Zamora; La Pitahaya – Libramiento Noroeste de Querétaro; Sonoyta–Puerto Peñasco; R57D Arco Norte–San Juan del Río y Cuauhtémoc–Osiris.

Sobre la reconstrucción por afectaciones de lluvias, Esteva Medina, detalló que en abril inician los trabajos en 396 tramos y caminos, 94 puentes: 50 en Hidalgo, 2 en Puebla, 18 en Veracruz, tres en Querétaro y uno en San Luis Potosí. En cuanto al programa de Infraestructura Carretera en Guerrero, señaló que ya se concluyeron 68 puentes y se atendieron caminos y carreteras. Y sobre el MegaBachetón, puntualizó que se tiene una inversión histórica de 50 mil mdp para atender 40 mil 548 km de la Red Federal de Carreteras Libres de Peaje de los que este año se intervendrán 18 mil km de repavimentación. A la fecha, se han atendido cerca de 29 mil baches, para la repavimentación se utilizan mil 100 máquinas y se cuenta con 3 mil 140 trabajadores, y en el MegaBachetón son 2 mil 176 máquinas y mil 350 trabajadores.

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FGR