Capturan en Quintana Roo a ciudadano cubano buscado por Estados Unidos por narcotráfico

Un operativo conjunto del Gabinete de Seguridad federal y autoridades locales permitió la captura en Quintana Roo de Yoexy “N”, ciudadano cubano requerido por la justicia de Estados Unidos por conspiración para distribuir sustancias controladas.

Datos oficiales confirmaron que el detenido contaba con una orden de arresto emitida en la ciudad de Tampa, como resultado de investigaciones binacionales enfocadas en redes delictivas vinculadas al tráfico de drogas. La acción respondió al intercambio de información entre agencias mexicanas y estadounidenses.

En Quintana Roo, elementos de @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_, @SSPCMexico, @FGRMexico y @SSC_QROO detuvieron a Yoexy “N”, requerido por autoridades de Estados Unidos por conspiración para la distribución de sustancias controladas.



Esta acción contribuye a debilitar… pic.twitter.com/2X2IbzVyEH — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 10, 2026

Elementos de la Secretaría de Marina, Defensa, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República y corporaciones locales desplegaron un operativo en el municipio de Benito Juárez, donde identificaron al sospechoso en la colonia Gran Santa Fe II.

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Los agentes interceptaron al sospechoso sobre las calles Gran Canaria y Cartagena, donde realizaron una revisión preventiva. Durante la intervención, aseguraron una motocicleta que quedó bajo resguardo de las autoridades.

Tras la detención, los oficiales notificaron al hombre sus derechos y lo trasladaron ante el Ministerio Público, instancia que definirá su situación legal y dará continuidad al proceso correspondiente para su eventual entrega a Estados Unidos.

Autoridades federales destacaron que estas acciones forman parte de la cooperación internacional para combatir estructuras criminales.

“Las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad refrendan su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades locales e internacionales para detener a generadores de violencia y fortalecer el Estado de derecho”, señalaron en el comunicado.

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MSL