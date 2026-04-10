Clima en México este fin de semana: ¿A qué hora empiezan las tormentas y estados afectados por el frente frío?

Frente frío y lluvias en varios estados del país

Para este fin de semana del 11 y 12 de abril de 2026, México enfrenta un escenario de contrastes climáticos extremos. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte sobre la interacción del Frente Frío 44, en niveles altos y canales de baja presión.

Esta combinación, sumada al ingreso de humedad de ambos océanos, activará tormentas vespertinas con granizo y rachas de viento, mientras una onda de calor persiste en el Pacífico y el sur del país.

CONAGUA activa precauciones por lluvias fuertes ı Foto: Cuartoscuro

Pronóstico para el sábado 11 de abril

El sábado será el día de mayor inestabilidad debido al choque de masas de aire de distintas temperaturas.

Tormentas fuertes: A partir de las 14:00 horas se esperan lluvias puntuales con descargas eléctricas y granizo en Nuevo León, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Veracruz y Oaxaca.

Vientos y torbellinos: En el norte de Coahuila y noreste de Chihuahua, las rachas de 60 a 80 km/h podrían derivar en la formación de torbellinos.

Valle de México: En la CDMX y el Edomex se prevén chubascos y tormentas eléctricas hacia el final de la tarde, con riesgo de encharcamientos.

Clima para el domingo 12 de abril

Para el cierre del fin de semana, el sistema frontal mantendrá el ambiente fresco en el norte, mientras el calor se intensifica en el resto del territorio.

Lluvias persistentes: Se mantendrán chubascos en Chiapas, Tabasco y la Península de Yucatán, así como lluvias aisladas en el centro del país.

Nuevo sistema: Un frente frío adicional se aproximará al noroeste, refrescando Baja California y Sonora hacia la noche.

Alerta en sierras: Las autoridades vigilan los niveles de ríos en Veracruz y Puebla ante posibles deslaves por la acumulación de agua.

A pesar de los frentes fríos, la onda de calor mantendrá temperaturas que pueden llegar a los 40°C en los estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos (sur), Oaxaca y Chiapas.

Las autoridades recomiendan buscar refugio ante la formación de nubes oscuras después de las 15:00 horas, ya que las tormentas primaverales suelen ser breves pero destructivas.

Mantenerse informado mediante los canales oficiales de Conagua es vital para anticipar estos cambios bruscos de temperatura y condiciones atmosféricas.