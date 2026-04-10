El Mundial Social es una herramienta de paz: Presidenta Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo destacó que el Mundial Social es una iniciativa que hace del fútbol una herramienta de paz y de vínculo entre comunidades, por ello el Gobierno de México informó el avance en la construcción y rehabilitación de 3 mil 612 canchas en todo el país que están en proceso y en conclusión.

Así como la suma de Grupo Modelo, que obsequiará a las y los ganadores de las Copas y Mundialitos del Mundial Social, 500 boletos para partidos de la Copa Mundial FIFA 2026; además, otorgará 35 mil licencias para transmisión a negocios locales e instalará pantallas móviles en los 32 estados de la República para que las y los mexicanos disfruten de la justa deportiva.

“El Mundial Social incluye una parte de turismo para que quien venga a la Ciudad de México, a Guadalajara o a Monterrey, aproveche para quedarse unos días y vaya a otros lugares. Y también estamos rehabilitando muchísimos sitios arqueológicos. Va a estar listo el Museo Textil, varios recintos culturales que permitan que las y los visitantes puedan disfrutar México a lo largo y ancho del país. Esa es una parte”.

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“La otra parte es incorporar a las y los jóvenes, a las y los niños en el Mundial, pero más que en el Mundial es aprovechar el Mundial para que el futbol sea una herramienta de paz, de deporte, de educación física, de vínculo entre las comunidades”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El presidente de Grupo Modelo, ​​Daniel Cocenzo, expresó que comparten la visión del Mundial Social, por lo que promoverán un consumo responsable; capacitarán al 100 por ciento de sus vendedores en estadios y puntos de venta para no vender a menores de edad y activarán campañas de concientización en todo el país.

“Compartimos con su visión que este mundial no solo se vea, sino se viva en todo el país, que sea un paso más para construir juntos más motivos para celebrar”, señaló Cocenzo.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, reportó el avance en la construcción y rehabilitación de 3 mil 612 canchas en proceso y conclusión: 86 por parte de la Secretaría de Turismo, 448 por Bienestar, mil 200 por la Sedatu, 50 del IMSS y mil 828 de entidades federativas. Respecto a la elaboración de 3 mil 350 murales, detalló que al momento se tiene un avance del 31 por ciento con mil 24 obras relacionadas al fútbol.

La secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega Rangel anunció que por parte de esta dependencia el 1° de mayo inicia la entrega de canchas; recordó que la meta es de mil 200 de las que 799 son de construcción nueva: 2 concluidas, 694 en obra y 103 por iniciar y 401 de rehabilitación: 28 en obra y 373 por iniciar con acciones pintura, iluminación, colocación de porterías, así como de cerca perimetral.

El director general de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), Rommel Aghmed Pacheco Marrufo, informó que en la Copa Escolar y la Copa Conade han participado un millón 98 mil 592. Asimismo, como parte de las visorias, se detectaron 4 mil 369 futbolistas, de los 107 se identificaron como jugadores de alto rendimiento, con lo que se va a derivar una convocatoria sub-14.

La coordinadora de los trabajos del Gobierno Federal para el Mundial 2026, Gabriela Cuevas Barron, destacó que el Gobierno de México continúa cumpliendo con sus compromisos rumbo a la Copa Mundial FIFA 2026 e informó que en los partidos de repechaje realizados en Guadalajara tuvieron una asistencia de entre 41 mil y 40 mil asistentes, en tanto que en Monterrey asistieron entre 33 mil 547 y casi 50 mil personas.

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FGR