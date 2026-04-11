Como parte del mensaje ofrecido en el 107 aniversario luctuoso del General Emiliano Zapata, realizado en el Estado de Morelos, donde acudió este viernes, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que el Plan B de reforma electoral cumplió los requisitos para poder entrar en vigor dentro de los próximos días, lo que significa un combate a los privilegios de quienes trabajan en el servicio público, en beneficio de la población.

“A partir de la publicación del Plan B, reciben una pensión de la mitad de lo que gana el presidente de la República. Es decir, abajo los privilegios, arriba los recursos para el pueblo de México. Y es que no sólo se trata de reformas, se continúa con nuestra historia de lucha, la historia de lucha del pueblo de México”, exclamó.

La mandataria comentó que el objetivo ha sido no traicionar a quienes han entregado su vida por conseguir un país con más justicia como lo hizo Zapata.

El Tip: La Presidenta inauguró el Museo de las Mujeres Zapatistas en la casa de Josefa Espejo, esposa del general Emiliano Zapata.

“Se trata de no traicionar la memoria de quienes dieron todo por un México más justo, se trata de estar a la altura del legado que nos fue heredado. Que la memoria de Emiliano Zapata no sea un recuerdo distante, sino una presencia viva que nos acompañe todos los días”, expresó.

Hacia el final de su mensaje, la Jefa del Poder Ejecutivo Federal llamó a evitar el conformismo y trabajar por el futuro.

En medio de un contexto internacional que se mantiene convulso y en el que, desde el extranjero, particularmente Estados Unidos, se han manifestado intenciones de intervenir en el territorio nacional, reiteró la postura de que la soberanía no está en negociación.

“Que su ejemplo nos obligue a no conformarnos, a no rendirnos, a no olvidar de dónde venimos ni hacia dónde queremos ir. Que su vida nos inspire, que su sacrificio nos comprometa. Que su nombre nos recuerde que la dignidad y la soberanía no se negocian, y que la justicia social siempre prevalezca”, declaró.

En este marco, la mandataria federal destacó la entrega de más de 60 mil hectáreas de tierras comunales a propietarios originarios en los últimos siete años.

“Zapata está en el corazón del pueblo de México. Hoy, después de tantos años de su asesinato, su legado sigue vivo. Vive en cada comunidad que defiende su territorio frente a la adversidad. Vive en cada campesino y campesina que trabaja la tierra con orgullo, con esfuerzo, con dignidad. Vive en cada mexicana y mexicano que se niega a aceptar la injusticia como destino. Vive también en la conciencia de un país que ha aprendido, a lo largo de su historia, que la transformación verdadera sólo es posible cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo participa, cuando el pueblo decide”, enfatizó.

Previo al evento, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó la inauguración del Museo de las Mujeres Zapatistas. Además, realizó una Guardia de Honor junto al nieto de Emiliano Zapata, Isaías Manuel René Manrique Zapata, y colocó una ofrenda floral en el monumento al Caudillo del Sur.