Transportistas y agrícolas plantan diálogo con SG; alistan más bloqueos

Una jornada de tensión marcó el intento de diálogo entre organizaciones del campo y autoridades federales, luego de que representantes de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano (FNRCM) denunciaron la negativa de la Secretaría de Gobernación (Segob) para instalar una mesa formal de negociación. Más de 60 integrantes de estas agrupaciones se concentraron en la sede de la dependencia, donde se encontraron con un fuerte operativo de seguridad con granaderos, lo que interpretaron como un acto de intimidación.

Desde el acceso principal de Gobernación, líderes del movimiento afirmaron que el cierre institucional vulnera derechos básicos. Las organizaciones sostienen que la respuesta oficial resulta “inadmisible” al privilegiar la presencia policial sobre el diálogo directo que han solicitado durante meses.

El Dato: Los productores piden que se establezca un sistema de comercialización donde se consideren precios de garantía al productor de manera previa a los ciclos agrícolas.

Horacio Gómez, presidente del Frente por el Rescate del Campo en Baja California, relató que “al llegar a la puerta ya tenían elementos de la seguridad pública, granaderos antimotines, donde prácticamente nos hacen ver como si nosotros fuéramos unos delincuentes y no lo somos”. Añadió que los productores acudieron con la expectativa de alcanzar acuerdos para fortalecer la actividad agrícola, la cual, dijo, enfrenta un deterioro constante.

El dirigente confirmó “que se tomarán las instalaciones de la Segob hasta en tanto no nos reciban a todos los compañeros que venimos de los diferentes estados”. La decisión buscó forzar una interlocución directa ante lo que calificaron como falta de voluntad política.

A la protesta se sumaron voces de otras entidades. Baltazar Valdez, integrante de Campesinos Unidos de Sinaloa, cuestionó la postura gubernamental y advirtió sobre posibles consecuencias si el bloqueo institucional persiste “ya no confiamos en el Gobierno y por eso mantenemos movilizaciones en las casetas sin cierre de bloqueos de carreteras”, afirmó. Subrayó que el movimiento había privilegiado la contención para no afectar a terceros, aunque dejó abierta la posibilidad de escalar acciones.

60 integrantes de las organizaciones se reunieron en Segob

El líder agrícola también lanzó un mensaje que vinculó el conflicto con eventos internacionales próximos. “Viene el Mundial, que no se espanten si esto sigue creciendo y bloqueemos o boicoteemos ese evento”, declaró al insistir en que los recursos públicos no se destinan al campo. Recordó que llevaban “cuatro meses negociando sin resultados concretos” y responsabilizó al Gobierno de cualquier desenlace.

Otro productor reforzó la inconformidad colectiva al denunciar la ausencia de atención institucional: “No vemos ningún diálogo en esta situación… se nos hace una vil tomada de pelo por parte del Gobierno federal”, dijo ante los asistentes, quienes respondieron con consignas de respaldo.

Ambas asociaciones adelantaron que en las próximas horas fijarían una postura oficial conjunta y definirían nuevas acciones en defensa de sus demandas. Entre los ejes centrales destacaron la exigencia de condiciones dignas para el sector agropecuario, respeto al derecho de manifestación y apertura inmediata de canales de negociación efectivos.