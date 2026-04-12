Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 12 de abril

La autopista México-Puebla podría presentar carga vehicular regular este domingo 12 de abril, considerado el último día del periodo vacacional de Semana Santa, por lo que se espera un incremento significativo en el tránsito, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México debido al regreso masivo de vacacionistas.

¿Hay cierres o bloqueos hoy?

De acuerdo con reportes de autoridades viales, no se registran cierres totales ni bloqueos en la autopista México-Puebla este 12 de abril; sin embargo, la circulación se mantiene lenta e intermitente en diversos tramos, especialmente en las horas de mayor demanda.

El flujo vehicular es constante desde primeras horas del día, pero se prevé que las mayores afectaciones ocurran por la tarde y noche, cuando aumenta el número de automovilistas que regresan a la capital del país. CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen operativos para agilizar el tránsito y atender cualquier incidente.

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Zonas con mayor congestión

Los puntos donde se reporta o se prevé mayor carga vehicular incluyen:

La caseta de San Marcos , con filas por ingreso a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con tránsito saturado.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , uno de los principales cuellos de botella.

La zona de Río Frío, donde suelen registrarse reducciones de velocidad.

En estos sectores, los conductores pueden enfrentar largos tiempos de espera y avance a baja velocidad, especialmente en horarios vespertinos.

Factores que afectan la circulación

Además del retorno masivo, la autopista México-Puebla puede presentar afectaciones por:

Incidentes viales menores , como choques o vehículos descompuestos.

Alta concentración de vehículos en casetas y accesos.

Posibles ajustes o trabajos menores derivados de obras recientes en la zona.

Aunque no hay cierres confirmados, estos factores pueden generar complicaciones en la circulación a lo largo del día.

Recomendaciones para automovilistas

Anticipar el regreso y evitar las horas de mayor demanda.

Consultar reportes de tráfico en tiempo real antes de salir.

Respetar límites de velocidad y señalización.

Mantener distancia entre vehículos y conducir con precaución.

Considerar rutas alternas si se detecta congestión severa.

La autopista México-Puebla enfrenta este 12 de abril uno de los días con mayor movilidad del periodo vacacional, por lo que autoridades llaman a los conductores a manejar con responsabilidad y mantenerse informados.

La cooperación de los usuarios será clave para evitar accidentes y reducir afectaciones en este corredor estratégico del centro del país.

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MSL