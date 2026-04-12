Senado alista debate para homologar delito de feminicidio en todo el país

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado de la República

El Pleno del Senado discutirá el martes la iniciativa de reforma constitucional para crear una Ley General contra el feminicidio —ya aprobada en comisiones— que busca homologar el tipo penal en todo el país, y con ello poner fin a la dispersión normativa que genera impunidad.

La iniciativa de reforma al artículo 73 constitucional, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, facultará al Congreso para expedir una Ley General que homologue la tipificación, investigación, persecución y sanciones del feminicidio en todas las entidades federativas.

“Esta reforma es necesaria para crear una ley que establezca las bases para la tipificación, investigación, persecución y sanción del feminicidio, de forma coordinada entre la federación, los estados y los municipios”, señaló la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, a través de un mensaje en redes sociales.

Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales, Estudios Legislativos y Para la Igualdad de Género avalaron en días pasados la modificación con el propósito de “crear una nueva ley general para prevenir, investigar, sancionar y reparar el feminicidio, y, con ello, erradicar este delito y acabar con la impunidad”.

📷 Durante la reunión, las y los integrantes de las Comisiones analizaron un dictamen que propone facultar al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio. https://t.co/0CtBHadt8O pic.twitter.com/B5PapVHqqW — Senado de México (@senadomexicano) April 8, 2026

La enmienda obligará a que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el primer momento bajo la hipótesis de feminicidio, e incorporará de manera obligatoria la perspectiva de género en cada etapa del proceso.

La senadora Martha Lucía Mícher, presidenta de la Comisión Para la Igualdad de Género, expuso la magnitud de la dispersión normativa actual: “Solo en nueve códigos penales de los estados de Baja California, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Hidalgo, Michoacán de Ocampo, Morelos, Nuevo León, Tlaxcala y Zacatecas se contemplan las mismas razones de género del tipo penal que se establece a nivel federal; mientras que en los 23 estados restantes hay diferencias, aumentando, incluso reduciendo, las razones de género”.

Mícher vinculó la reforma al contexto regional: según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en América Latina se han cometido al menos 19 mil 100 asesinatos por razones de género contra mujeres y niñas en los últimos cinco años.

Laura Itzel Castillo también detalló las actividades del lunes 13 al miércoles 15 de abril. El lunes, la Junta de Coordinación Política revisará temas prioritarios; el martes, la Mesa Directiva definirá el programa de sesiones del Pleno.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la Mesa Directiva del Senado, ı Foto: Cuartoscuro

El martes también se discutirá la Ley Federal de Cine, “para fortalecer el derecho humano de acceso a la cultura, la conservación del patrimonio nacional y el acceso de todas y todos a este patrimonio por cualquier medio”.

Asimismo, agregó, se tomará protesta a una jueza y dos magistrados, y por la tarde se nombrará el Salón Ingeniero Heberto Castillo Martínez, develando su busto en honor a este “gran luchador”.

El miércoles 15, previa aprobación de 17 congresos locales, se declarará la constitucionalidad del “Plan B” electoral, que “reducirá el gasto en los congresos estatales, ayuntamientos y progresivamente en el Senado”

Reforma constitucional para expedir una ley general en materia de prevención y persecución del delito de feminicidio, nueva ley de cine y más decisiones importantes en la Cámara de Senadoras y Senadores.

Aquí te dejo un resumen claro de lo que viene esta semana 👇 pic.twitter.com/eB5d3TB6XG — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 12, 2026

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LMCT