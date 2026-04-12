Tormenta Negra: ¿En qué estados afectará HOY 12 de abril?

Las tormentas negras son precipitaciones prolongadas y severas que están acompañadas de descargas eléctricas y producen un efecto de oscuridad debido a las nubes densas que se forman durante este fenómeno.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este domingo se pronostican lluvias fuertes y muy fuertes con descargas eléctricas y posible caída de granizo al norte, noreste, oriente y centro del país.

Mientras que en otros estados la onda de calor continuará, en algunos las lluvias podrán originar el incremento en los niveles de los ríos y arroyos, además de encharcamientos e inundaciones en las zonas bajas.

Sistemas meteorológicos 12 de abril ı Foto: SMN

Estados en los que se registrará la Tormenta Negra

Este domingo 12 de abril la tormenta negra afectará a Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, y Estado de México.

De acuerdo con el reporte del SMN, para este día la intensidad de las precipitaciones será la siguiente:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes de 50 a 75 milímetros en el centro, este y sur de Nuevo León, y el oeste y noroeste Tamaulipas.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes de 25 a 50 milímetros en el este de Coahuila, el norte, centro y sur de San Luis Potosí, noreste de Guanajuato, norte de Querétaro, Hidalgo, este y noreste del Estado de México, norte de Tlaxcala, y norte de Puebla.

Intervalos de chubascos de 5 a 25 milímetros en Baja California, Zacatecas, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas de 0.1 a 5 milímetros en Michoacán, Tabasco y Campeche.

Lluvia con descargas eléctricas ı Foto: Especial

También se pronostican vientos de 40 a 50 kilómetros por hora con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora y posible formación de torbellinos en el norte de Coahuila, norte de Nuevo León, y noroeste y norte Tamaulipas.

Viento de 30 a 40 kilómetros por hora con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y posibles tolvaneras en Baja California, Sonora y Chihuahua; y de componente norte: istmo y golfo de Tehuantepec; específicamente en Oaxaca y Chiapas.

Viento de 20 a 30 kilómetros por hora con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Puebla, Campeche y Yucatán.

Viento de 10 a 20 kilómetros por hora con rachas de 30 a 50 kilómetros por hora en Colima, Michoacán, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

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