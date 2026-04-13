Gobierno acelera estrategia contra gusano barrenador

EL GOBIERNO federal movilizó a más de 422 mil participantes del programa Sembrando Vida como primera línea de defensa sanitaria ante el avance del gusano barrenador, plaga que obligó a instalar más de 574 mil trampas artesanales en todo el país, con las que se han capturado más de 11.6 millones de moscas de esa especie.

La Secretaría de Bienestar informó que la estrategia nacional articula al programa Sembrando Vida con el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), los gobiernos estatales y un equipo de especialistas. Hasta el momento, se han inspeccionado más de dos mil animales y curado mil 863 heridas en ganado y animales de compañía.

El Tip: En días pasados se notificó que México ya importa moscas estériles para frenar la plaga y que la planta en Chiapas operará en junio.

La estructura operativa se apoya en una comisión nacional, 13 comités estatales y 28 regionales y municipales, además de 166 asociaciones ganaderas. En campo, trabajan cuatro mil 332 técnicos y facilitadores —120 de ellos especializados— junto con personal de gobiernos estatales, municipales y delegaciones de Bienestar.

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20,319 casos acumulados se registran desde 2024

La subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural, Columba Jazmín López Gutiérrez, afirmó que ante una amenaza al campo, “la tarea de las instituciones es actuar con todo lo que tiene el Estado: conocimiento, coordinación y trabajo, para proteger el bienestar de las comunidades rurales”.

En paralelo, 24 investigadores de 13 instituciones trabajan en cinco líneas científicas: vigilancia epidemiológica, monitoreo y atracción de la plaga, control biológico y químico, biotecnología y estudios genómicos. La secretaría indicó que “el enfoque de intervención se enfoca en entender el comportamiento de la plaga para anticiparse a su expansión”.

1,207 casos activos hay en la República Mexicana

Los sembradores del programa realizan tareas de vigilancia, revisión de animales, atención de heridas, colocación de trampas y difusión de información en miles de comunidades rurales del país.