Van por permiso de paternidad de 20 días

Legisladores del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Senado presentaron una iniciativa para reformar el artículo 123 constitucional y garantizar que los padres trabajadores cuenten con al menos 20 días laborables de permiso de paternidad con goce íntegro de sueldo a partir del nacimiento de su hijo o hija, cuadruplicando el plazo de cinco que actualmente establece la ley.

La propuesta busca elevar a rango constitucional el derecho de paternidad en los apartados A y B, con el argumento de que la legislación vigente es “limitada e insuficiente para garantizar una participación efectiva de los padres en las tareas de cuidado durante las primeras etapas de vida” de sus hijos.

El Tip: La iniciativa distingue el permiso de paternidad, cuyo propósito es garantizar el cuidado y corresponsabilidad familiar del menor.

Los senadores del Verde señalaron que, pese a que en 2025 la tasa de participación económica de las mujeres alcanzó 45.1 por ciento de la Población Económicamente Activa, que sumó 61.5 millones de personas, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), ese avance no ha sido acompañado de una redistribución equitativa de las cargas de crianza.

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“A pesar de los progresos normativos alcanzados en materia de igualdad, persisten esquemas jurídicos y culturales que asignan de manera desproporcionada a las mujeres las labores domésticas y de cuidado, lo que limita su pleno desarrollo profesional y continúa dejando una brecha amplia de género”, advirtieron.

También señalaron que la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado ni siquiera contempla el permiso de paternidad. En ese sentido, subrayaron que “la ausencia de un reconocimiento constitucional del derecho de paternidad propicia criterios desiguales y limita la posibilidad de avanzar hacia un modelo homogéneo de protección a la familia y de corresponsabilidad de ambos padres”.