Viajaba con 23 mil dosis de droga

Elementos de la Policía Estatal de Caminos de Guanajuato aseguraron más de 23 mil dosis de una sustancia con características de la marihuana y detuvieron a un joven señalado como responsable, tras una inspección a un autobús de pasajeros.

Los hechos ocurrieron sobre la carretera federal Morelia-Valtierrilla, durante recorridos enmarcados en el Operativo Blindaje. Fue ahí donde los agentes marcaron el alto al camión de pasajeros. Al inspeccionar el área de equipaje, detectaron dos maletas que desprendían un fuerte olor, lo que encendió las alertas.

Tras una revisión más detallada, encontraron en su interior 44 bolsas de plástico con hierba verde y seca, con un peso total de 23.17 kilogramos, equivalente a aproximadamente 23 mil 170 dosis, las cuales fueron retiradas de circulación.

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Las autoridades identificaron como probable propietario a Jaime “N”, de 24 años de edad y originario de Irapuato, quien fue detenido en el lugar. Tanto el joven como la droga asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR).

El Gobierno de Guanajuato indicó que, como parte de las acciones enfocadas en reforzar la vigilancia en carreteras y puntos clave, se han asegurado más de 2.16 millones de dosis de droga en Guanajuato.

En un hecho similar ocurrido el sábado pasado, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guanajuato detuvieron en la capital a un sujeto por la posesión de al menos 69 dosis de droga conocida como cristal. De acuerdo con información oficial, la detención ocurrió cuando los agentes de la Policía Preventiva realizaban un recorrido por la zona sur de la capital, cuando detectaron a un sujeto a bordo de una motocicleta con actitud sospechosa en Villas de Guanajuato.