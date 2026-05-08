Calendario Pensión Mujeres Bienestar: ¿Qué letras cobran hoy 8 de mayo los 3 mil 100 pesos?

Este viernes 8 de mayo, concluye oficialmente la primera semana de pagos de los Programas del Bienestar correspondientes al tercer periodo del año. Entre los apoyos más esperados se encuentra la Pensión Mujeres Bienestar, que entrega un recurso económico de 3 mil 100 pesos bimestrales a mujeres de entre 60 y 64 años de edad.

La secretaria de Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, recordó que los depósitos se realizan de forma directa a la tarjeta del Banco del Bienestar, siguiendo estrictamente el orden alfabético del primer apellido para evitar saturaciones en las sucursales.

¿A quiénes les depositan hoy 8 de mayo?

De acuerdo con el calendario oficial para el bimestre mayo-junio 2026, las beneficiarias cuyo primer apellido comience con las siguientes letras podrán disponer de su apoyo a partir de hoy:

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D

E

F

Es importante mencionar que este pago también aplica para los beneficiarios de la Pensión para Adultos Mayores y la Pensión para Personas con Discapacidad que compartan estas iniciales.

Calendario de pagos: Próximas fechas de mayo

Si tu letra no aparece en la lista de hoy, el operativo de pagos se reanudará el próximo lunes. Aquí te presentamos el cronograma detallado para el resto del mes:

G: lunes 11 y martes 12

H, I, J, K: miércoles 13

L: jueves 14

M: viernes 15 y lunes 18

N, Ñ, O: martes 19

P, Q: miércoles 20

R: jueves 21 y viernes 22

S: lunes 25

T, U, V: martes 26

W, X, Y, Z: miércoles 27

📢 ¡Aviso importante!



Beneficiarias y beneficiarios de la #PensiónAdultoMayor, #PensiónDiscapacidad, #PensiónMujeresBienestar y del #ProgramaMadresTrabajadoras, del 4 al 27 de mayo recibirán los recursos de sus @apoyosbienestar correspondientes al bimestre mayo-junio 2026.



En… pic.twitter.com/BsLBZXqtyi — Banco del Bienestar (@bbienestarmx) May 4, 2026

Requisitos para Pensión Mujeres Bienestar

Aquellas mujeres que deseen ser beneficiarias de este apoyo, deben cumplir con los siguientes requisitos.

Identificación oficial vigente: INE, pasaporte, cédula profesional, credencial INAPAM o carta de identidad.

CURP

Acta de nacimiento

Comprobante de domicilio: No mayor a 3 meses (luz, teléfono, agua, predial o gas).

Teléfono de contacto: Celular y de casa.

Formato de Bienestar

Recomendaciones para las beneficiarias

A fin de agilizar el proceso y evitar contratiempos, las autoridades recomiendan a las beneficiarias que opten por realizar sus compras pagando directamente con su tarjeta en los diversos establecimientos autorizados.

Se sugiere hacer un uso frecuente de la aplicación móvil oficial del Banco del Bienestar; lo que les permite consultar y verificar su saldo en tiempo real desde cualquier lugar.

Recuerda que una vez realizado el depósito, el dinero permanece seguro en tu cuenta y no es necesario retirarlo en su totalidad el mismo día.