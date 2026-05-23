Esposa de Enrique Inzunza se desvanece; la trasladan a Hospital en Culiacán

La magistrada Claudia Meza, esposa del senador morenista Enrique Inzunza, habría sido trasladada al Hospital Ángeles de Culiacán luego de presuntamente sufrir un desvanecimiento mientras se encontraba en el Country Club de la capital sinaloense, de acuerdo con versiones difundidas este sábado.

Los primeros reportes señalan que el incidente ocurrió durante un desayuno en dicho lugar, donde la magistrada comenzó a sentirse mal y posteriormente recibió atención médica.

La información comenzó a circular en redes sociales y espacios informativos locales durante la tarde de este 23 de mayo, en medio de la atención mediática que actualmente rodea al senador sinaloense.

De acuerdo con información difundida por Radio Fórmula, fuentes cercanas al Hospital Ángeles confirmaron el ingreso de la magistrada luego de presentar un presunto desmayo mientras se encontraba acompañada de Enrique Inzunza en el Country Club de Culiacán. El medio también señaló que el senador permaneció junto a su esposa durante el traslado y la atención médica posterior.

🔴 INZUNZA, EL COUNTRY CLUB Y UN DESMAYO



Fuentes del Hospital Ángeles me confirman: la esposa del senador Enrique Inzunza fue atendida tras desmayarse mientras desayunaban en el Country Club de Culiacán.



El senador viaja en una Land Rover, sin gran dispositivo de escoltas. pic.twitter.com/FbwGUN4FkS — Juan Pablo Pérez-Díaz (@perezdiazmx) May 23, 2026

Hasta ahora, ni Enrique Inzunza ni Claudia Meza han emitido algún mensaje público relacionado con el incidente reportado este sábado. Tampoco se han dado a conocer detalles médicos sobre las causas del presunto desvanecimiento.

El tema tomó relevancia debido a que horas antes el propio Enrique Inzunza publicó un mensaje en redes sociales donde informó que recibió una citación para comparecer ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento”, escribió el senador en su publicación difundida a través de su cuenta oficial.

En el mismo mensaje, el legislador aseguró que no hará uso de la inmunidad procesal relacionada con su cargo y afirmó que acudirá personalmente ante las autoridades federales.

“Soy un hombre de la República, de sus leyes y de sus instituciones”, expresó Inzunza en el posicionamiento.

El día de hoy, he recibido citación para comparecer ante la @FGRMexico.



Como lo aseguré desde un principio, atenderé personalmente y puntualmente dicho llamamiento. Seré abogado de mí mismo, amparado en mi probidad profesional y mi honradez personal.



Soy un hombre de la… — Enrique Inzunza (@InzunzaCazarez) May 23, 2026

Por su parte, la Secretaría de Gobernación aclaró previamente que las citaciones emitidas por la FGR contra autoridades y personajes relacionados con investigaciones federales corresponden, por el momento, a comparecencias en calidad de testigos.

Hasta ahora, la Fiscalía General de la República no ha detallado públicamente el motivo específico de la comparecencia anunciada por el senador sinaloense.

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MSL