Autopista México-Puebla HOY: cierres, bloqueos e incidentes este 24 de mayo

La autopista México-Puebla podría presentar alta movilidad este domingo 24 de mayo, debido al retorno de automovilistas tras el fin de semana y al flujo constante de vehículos de carga y transporte particular en uno de los corredores carreteros más transitados del país.

Aunque hasta el momento no se reportan cierres ni bloqueos relevantes, autoridades advierten sobre tramos con tránsito lento y posibles retrasos durante gran parte del día.

De acuerdo con reportes de autoridades viales, la autopista México-Puebla opera sin cierres totales este 24 de mayo, con circulación abierta en ambos sentidos y condiciones mayormente estables. Sin embargo, conforme avance la tarde y noche se espera un incremento importante en el flujo vehicular, principalmente en dirección hacia la Ciudad de México.

CAPUFE y la Guardia Nacional Carreteras mantienen monitoreo permanente para atender cualquier incidente y agilizar la circulación en caso de emergencia. Aunque no hay afectaciones previstas hasta el momento, autoridades señalaron que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a accidentes menores, alta carga vehicular o lluvias aisladas.

Zonas con tránsito lento

Los puntos donde tradicionalmente se registra mayor congestión y donde podrían presentarse afectaciones este domingo incluyen:

La caseta de San Marcos , con filas en dirección a la CDMX.

Tramos de Chalco, Ixtapaluca y Valle de Chalco , con circulación densa en horas de retorno.

El acceso por Calzada Ignacio Zaragoza , donde suelen generarse cuellos de botella.

La zona de Río Frío, con reducciones frecuentes de velocidad.

En estos sectores, los automovilistas podrían encontrar avance lento o circulación intermitente, principalmente durante la tarde y noche.

Posibles factores de afectación

Aunque este 24 de mayo no hay bloqueos confirmados, autoridades no descartan afectaciones temporales derivadas de:

Percances viales menores.

Vehículos descompuestos en carriles centrales o laterales.

Incremento en tiempos de espera en casetas.

Lluvias aisladas en algunos tramos de la autopista.

Maniobras de auxilio o trabajos menores de mantenimiento.

Por ello, se recomienda a los automovilistas mantenerse atentos a los reportes viales en tiempo real antes de iniciar su trayecto.

Recomendaciones para automovilistas

Ante el incremento en la movilidad por el retorno de fin de semana, autoridades recomiendan:

Anticipar tiempos de traslado y salir con tiempo suficiente.

Consultar reportes de tráfico antes de viajar.

Respetar límites de velocidad y señalamientos carreteros.

Mantener distancia entre vehículos y evitar distracciones.

Considerar rutas alternas en caso de congestionamiento severo.

La autopista México-Puebla se mantiene este domingo como una de las vías con mayor movilidad del centro del país, por lo que las condiciones de circulación pueden cambiar rápidamente durante el día. Autoridades reiteran el llamado a conducir con precaución y mantenerse informados para evitar contratiempos en el trayecto.

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MSL