Citatorios de FGR a Rocha y Maru son ‘procedimientos’ sin motivaciones políticas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los citatorios que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como a los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, son solo “procedimientos de las investigaciones” y no cuentan con un motivo político.
En breve entrevista con medios de comunicación el sábado, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los citatorios que hizo la FGR a Campos Galván, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios públicos.
A propósito, la mandataria federal aseguró que estos llamamientos no confirman ninguna acusación en contra de nadie, sino que son solo “procedimientos de investigación”.
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“Son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, dijo la mandataria federal.
Sobre una posible motivación política de estos citatorios, la presidenta respondió negativamente.
“Es un asunto de la Fiscalía, ¿Por qué va a ser político? Son procedimientos. Es un procedimiento de la Fiscalía, no tiene nada de político”, dijo en otra breve entrevista con medios de comunicación, recuperada por el diario El Universal.
Se espera que la presidenta abunde en su postura durante la Conferencia del Pueblo del lunes 25 de mayo.
Citados por la FGR son en calidad de testigo, aclara Segob
Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum hacen referencia al comunicado que emitió el sábado la Secretaría de Gobernación (Segob), en el cual aclaró que los citatorios a los funcionarios mencionados son para que acudan a la sede de la FGR en calidad de “testigos”.
“La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.
¿Quiénes fueron citados por la FGR?
El sábado, la FGR citó a entrevista a funcionarios públicos por el caso del ingreso de agente de Estados Unidos a Chihuahua, en el operativo del 18 de abril, así como por las acusaciones de ese mismo país a 10 ciudadanos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.
Aunque no se especificó quiénes son los 10 citados por este caso, más allá del gobernador con licencia de Sinaloa, la lista de los señalados se dio a conocer anteriormente.
De esta forma, la lista de los citados por la FGR quedaría así:
- María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua
- César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua
- Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa
- Enrique Inzunza, senador
- Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa
- Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa
- Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa
- Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa
- Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública
- José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva
- Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán
- Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán
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