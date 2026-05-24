Citatorios de FGR a Rocha y Maru son ‘procedimientos’ sin motivaciones políticas: Sheinbaum

La presidenta Claudia Sheinbaum conversó brevemente con la prensa antes de su evento en Tabasco, el sábado.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los citatorios que hizo la Fiscalía General de la República (FGR) a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, así como a los 10 funcionarios señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico, son solo “procedimientos de las investigaciones” y no cuentan con un motivo político.

En breve entrevista con medios de comunicación el sábado, Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre los citatorios que hizo la FGR a Campos Galván, al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y a otros funcionarios públicos.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

A propósito, la mandataria federal aseguró que estos llamamientos no confirman ninguna acusación en contra de nadie, sino que son solo “procedimientos de investigación”.

“Son procedimientos de las investigaciones que se están haciendo para el caso de Chihuahua y Sinaloa, es lo que nos informa la Fiscalía. No hay nada más que eso, procedimiento”, dijo la mandataria federal.

Sobre una posible motivación política de estos citatorios, la presidenta respondió negativamente.

Luego de que la @FGRMexico notificó a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos que debe comparecer por el caso de los agentes de EU que se encontraban en dicha entidad, la Presidenta @Claudiashein dijo, desde Cunduacán, Tabasco, que son procedimientos de investigaciones. pic.twitter.com/Z0X8WBgOHd — Quadratín Tabasco (@QuadratinTa) May 24, 2026

“Es un asunto de la Fiscalía, ¿Por qué va a ser político? Son procedimientos. Es un procedimiento de la Fiscalía, no tiene nada de político”, dijo en otra breve entrevista con medios de comunicación, recuperada por el diario El Universal.

Se espera que la presidenta abunde en su postura durante la Conferencia del Pueblo del lunes 25 de mayo.

Citados por la FGR son en calidad de testigo, aclara Segob

Las declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum hacen referencia al comunicado que emitió el sábado la Secretaría de Gobernación (Segob), en el cual aclaró que los citatorios a los funcionarios mencionados son para que acudan a la sede de la FGR en calidad de “testigos”.

“La Secretaría de Gobernación (Segob) aclara que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República a autoridades de los estados de Chihuahua y Sinaloa, es un asunto de procedimiento en las investigaciones para que acudan como testigos”, indicó la dependencia.

¿Quiénes fueron citados por la FGR?

El sábado, la FGR citó a entrevista a funcionarios públicos por el caso del ingreso de agente de Estados Unidos a Chihuahua, en el operativo del 18 de abril, así como por las acusaciones de ese mismo país a 10 ciudadanos mexicanos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Aunque no se especificó quiénes son los 10 citados por este caso, más allá del gobernador con licencia de Sinaloa, la lista de los señalados se dio a conocer anteriormente.

De esta forma, la lista de los citados por la FGR quedaría así:

María Eugenia Campos, gobernadora de Chihuahua

César Jáuregui Moreno, exfiscal de Chihuahua

Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia de Sinaloa

Enrique Inzunza, senador

Enrique Díaz Vega, exsecretario de Administración y Finanzas de Sinaloa

Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa

Marco Antonio Almanza Avilés, comisario general de la Policía de Investigación de Sinaloa

Alberto Jorge Contreras Núñez, excomisario general de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa

Gerardo Mérida Sánchez, exsecretario de Seguridad Pública

José Dionisio Hipólito, comandante de la Policía Estatal Preventiva

Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal de Culiacán

Juan Valenzuela Millán, comandante de la Policía Municipal de Culiacán

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