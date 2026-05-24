Juan de Dios Gámez también confirma asistencia a citatorio de FGR: ‘Imperará la verdad’

Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal con licencia de Culiacán, en una entrevista con medios.

El presidente municipal con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, confirmó que asistirá a la sede de la Fiscalía General de la República (FGR) para atender el citatorio que le hizo la institución, pues, aseguró, confía en que “imperarán la verdad y la justicia”.

En un mensaje publicado en redes sociales, Gámez Mendívil informó que recibió el citatorio de la FGR para acudir ante la sede del Ministerio Público de la Federación, en el contexto de las investigaciones por los señalamientos de Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Juan de Dios Gámez Mendívil, presidente municipal con licencia de Culiacán, en una entrevista con medios. ı Foto: X @JuandDiosGamez

A propósito, Juan de Dios Gámez adelantó que acudirá, y que lo hará “con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad”.

Destacó que nuestro país es uno de “instituciones sólidas” y que confía en que “imperarán la verdad y la justicia”.

“La mañana de este sábado me fue notificado un citatorio de la @FGRMexico para acudir ante la sede del Ministerio Público de la Federación, llamado al que acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y servidor público que ama a Culiacán, a Sinaloa y a México”, escribió Gámez Mendívil en la red social X.

La mañana de este sábado me fue notificado un citatorio de la @FGRMexico para acudir ante la sede del Ministerio Público de la Federación, llamado al que acudiré con la absoluta certeza de que siempre he actuado con apego a la legalidad y responsabilidad, como ciudadano y… — Juan de Dios Gámez Mendívil (@JuandDiosGamez) May 23, 2026

“...un país de instituciones sólidas bajo el liderazgo de la presidenta [Claudia Sheinbaum]. Tengo confianza en que imperarán la verdad y la justicia”, concluyó.

Juan de Dios Gámez Mendívil pidió licencia como presidente municipal de Culiacán, Sinaloa, el 2 de mayo, mismo día que el entonces gobernador del estado, Rubén Rocha, hizo lo propio.

FGR cita a 10 funcionarios señalados por EU

Como lo informó el sábado, la FGR ha citado a rendir entrevista a los 10 ciudadanos señalados por Estados Unidos por sus presuntos vínculos con el narcotráfico, con el objetivo de “avanzar con seriedad y exhaustividad en las investigaciones”.

“... entre otras acciones, dichas personas están siendo citadas a rendir entrevista en sede del Ministerio Público”, se lee en un comunicado.

Con relación a investigaciones derivadas de noticias y hechos recientes, la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo las acciones pertinentes como parte de los respectivos planes de investigación en dos casos que son de interés público.



En el marco de las diligencias… — FGR México (@FGRMexico) May 23, 2026

En mensajes públicos, confirmaron su asistencia el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha, y el senador Enrique Inzunza. Ambos han permanecido alejados de la mirada pública desde que se llevaron a cabo las acusaciones.

No obstante, Inzunza Cázarez ha sido visto en algunas ocasiones mediante fotografías o publicaciones en redes sociales.

A comparecer también fueron citados la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, y el exfiscal del estado, César Jáuregui, ambos por el caso del ingreso de agentes estadounidenses a un operativo en el municipio de Morelos, el 18 de abril.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am