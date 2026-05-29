Inzunza pide licencia al Senado ante presiones

El senador sinaloense de Morena Enrique Inzunza Cázarez solicitó licencia para ausentarse del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso de la Unión convocado para los días 28 y 29 de mayo, alegando una presión de medios y de actores de oposición. En su lugar rindió protesta ante el pleno Omar Alejandro López Castro, secretario de Bienestar en el gobierno de Sinaloa y suplente del legislador de Badiraguato.

La decisión llegó 15 minutos antes de la convocatoria para la sesión de las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y Puntos Constitucionales, para analizar la reforma judicial, donde se esperaba su presencia, y después de casi un mes de ausencia del legislador en la Comisión Permanente del Congreso.

El Dato: De acuerdo con el artículo 32 de la Ley Orgánica del Congreso General, el suplente tiene las mismas facultades que el propietario durante el tiempo que dure la licencia.

Inzunza Cázarez desapareció del recinto senatorial el pasado 29 de abril, fecha en que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lo solicitó en extradición y lo señaló, junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios del gobierno de Sinaloa, de tener presuntos vínculos con Los Chapitos, facción del Cártel de Sinaloa. Desde entonces, el morenista no asistió a ninguna de las cuatro sesiones que celebró ese órgano durante el receso legislativo.

La licencia que ahora solicita aplica hasta las 15 horas de este viernes. Inzunza Cázarez precisó, a través de sus redes sociales, que permanecería en la Ciudad de México para seguir los trabajos desde fuera del pleno.

“Ante la embestida mediática que se ha desplegado por personeros y medios de la derecha, he decidido que sea mi suplente, el arquitecto López Castro, quien participe en las sesiones de hoy y mañana”, escribió elegislador.

El senador defendió su trayectoria: “En mi vida de servidor público siempre he sido cabal en el cumplimiento de mis deberes”, y señaló que mantendrá el apoyo a su grupo parlamentario.

EL PAN tomó la tribuna en apoyo a Maru Campos, con un rack de playeras guindas ı Foto: Cuartoscuro

“Seguiré las reuniones de comisiones y la del pleno, apoyando a mi grupo parlamentario con opiniones y argumentos a favor de los dictámenes que son materia de la deliberación”, indicó.

Al respecto, el coordinador de Morena en la Cámara alta y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ignacio Mier, descartó que la ausencia del senador de Badiraguato en el pleno represente un revés para Morena y, por el contrario, la presentó como una jugada deliberada frente a la oposición.

Ante la pregunta de si el senador sinaloense estaría presente en las sesiones, Mier Velazco fue tajante: “Ya les quitamos el show”, respondió, dejando claro que la licencia buscaba desactivar el ruido político generado en torno a la figura del legislador acusado por las autoridades estadounidenses.

El coordinador de Morena en el Senado agregó que si los partidos de oposición “quieren apostarle al pleito y al circo, por parte de nosotros, no”.

El morenista respaldó la decisión y la enmarcó como un acto de responsabilidad institucional. “Es una decisión prudente, sensata, con toda la intención de preservar el recinto, la discusión en el pleno y un debate de altura”, afirmó

Asimismo, descartó que la licencia implicara evasión alguna: “Él lo ha dicho públicamente, no tiene ninguna responsabilidad que le provoque primero agachar la cabeza y segundo no responder ante cualquier llamado”, sostuvo.

Cabe recordar que el senador sinaloense Enrique Inzunza es acusado por una Corte Federal de Nueva York de Estados Unidos de cargos que incluyen conspiración para importar narcóticos, posesión de ametralladoras y artefactos explosivos, así como conspiración para poseer dispositivos destructivos.

En este contexto, la senadora priista Carolina Viggiano cuestionó la actitud del legislador sinaloense.

“Es un farsante. Hoy se cree el gran jurista, el hombre de Estado, pero no se comporta como tal”, afirmó, al asegurar que Inzunza “no es digno de ocupar este cargo del Senado”.

La legisladora también planteó que detrás de la licencia posiblemente hay una estrategia para ganar tiempo: “Seguramente están apostando a que la Fiscalía General de la República (FGR) los exonere y entonces digan que nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito”, señaló.

Además, cuestionó el manejo político del caso por parte del Gobierno federal y advirtió que la defensa de los señalados antepone intereses partidistas sobre los de las víctimas de la violencia en Sinaloa.

A su juicio, la estrategia de proteger a estos personajes coloca a los mexicanos “en un segundo plano”, frente a un estado que en años recientes ha registrado miles de desapariciones, homicidios y cierres de negocios por la violencia del crimen organizado.

El tema escaló a la sesión plenaria, donde el centro era la reforma judicial. Durante la intervención del coordinador de la bancada del PAN, Ricardo Anaya, sus correligionarios subieron al pleno vistiendo playeras negras con la leyenda “Yo con Maru”, mientras que colocaron en un rack de ropa con otras tantas en color guinda con la leyenda: “Yo con Rocha”, y retaron a la bancada morenista a vestir alguna de ellas. Ninguno aceptó.

Posteriormente, ante la intervención del senador Gerardo Fernández Noroña para cuestionar que “metieron el tema por la puerta de atrás”, los panistas comenzaron a corear: “Que se la ponga, que se la ponga”.

Más tarde, en su intervención, la morenista Martha Lucía Mícher les respondió: “Yo con Maru, sí, pero en la cárcel”.