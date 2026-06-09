Capturan a generador de violencia en dos entidades

AUTORIDADES FEDERALES y estatales detuvieron en Sonora a Hugo Guerrero Encinas, El 01 o Pata de palo, identificado como presunto líder de una célula delictiva de Los Salazar, organización vinculada al Cártel de Sinaloa, con presencia en la zona serrana entre Sonora y Chihuahua.

La captura derivó de trabajos de inteligencia e investigación del Gabinete de Seguridad, en coordinación con el Gobierno de Sonora. De acuerdo con la información oficial, figura como generador de violencia en ambos estados y enfrenta señalamientos por delitos de alto impacto.

Elementos de seguridad aseguraron al momento de la detención un arma de fuego de uso exclusivo del Ejército. También lo relacionan con el empleo de drones para ejecutar ataques contra grupos rivales y corporaciones públicas.

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Guerrero Encinas forma parte de una estructura ligada a Los Salazar, de acuerdo con reportes de seguridad. El grupo opera como brazo del Cártel de Sinaloa en el corredor serrano que une comunidades de Chihuahua con puntos estratégicos de Sonora, una zona utilizada para el trasiego de droga, armas y células criminales.

La organización tiene origen familiar y antecedentes en operaciones delictivas en la frontera norte del país. Entre sus principales referentes aparece Adán Salazar Zamorano, Don Adán, identificado como uno de sus fundadores y figura cercana al Cártel de Sinaloa.

Este golpe se suma a otros importantes que las autoridades federales han dado a este grupo delictivo. A inicios de año fue capturado en Querétaro Diego Salazar, El Flaco, señalado como alto mando de Los Salazar en la zona centro del país.

Tras la captura de El 01, el Gabinete de Seguridad sostuvo que mantiene acciones coordinadas para ubicar a personas relacionadas con hechos de violencia y proteger a la población. Guerrero Encinas quedó a disposición de la autoridad correspondiente, que definirá su situación jurídica en los próximos días.