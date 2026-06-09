Clubes pactan apoyo a las infancias futbolistas

En colaboración con la Federación Mexicana de Futbol (FMF), el Gobierno de México presentó la Estrategia Nacional de Formación, con la que busca que niñas y niños del país cuenten con acompañamiento profesional en la práctica del futbol, donde tendrán la oportunidad de desarrollarse hasta niveles de alto rendimiento.

En el contexto de la celebración del Mundial de futbol 2026, del que México es una de las tres sedes, la Presidenta Claudia Sheinbaum extendió un agradecimiento a los dueños y representantes de la FMF y de la Liga MX por mostrar su receptividad al exhorto que hizo para que los clubes de primera división del país sean semilleros deportivos para niñas, niños y adolescentes, en aras de impulsar la cantera de futbol más grande del país.

El Dato: La FMF anunció que los 18 clubes de la Liga MX reforzarán becas deportivas y académicas para evitar que jóvenes con potencial deserten de su formación por falta de recursos.

“Es una buena noticia lo que acabamos de vivir, el compromiso de iniciar una etapa distinta del futbol mexicano; sobre todo, que las niñas y los niños participen en este proceso. Y tomé la decisión de que vinieran aquí porque es importante que todos lo escucharan”, afirmó la Presidenta.

Explicó que fueron los dueños de los clubes quienes la contactaron tras su propuesta: “Me dijeron ‘la escuchamos, nos comprometemos, vamos hacia adelante’. Y dije… bueno, pues infórmenlo a la gente, al pueblo de México, de este compromiso que están estableciendo”.

La Estrategia Nacional de Formación, indicó la Jefa del Ejecutivo, inicia en las escuelas públicas del país. Durante este 2026, las autoridades federales ya involucraron a un millón 130 mil estudiantes de escuelas públicas cuyo desempeño deportivo estuvo sujeto a observación para detectar talentos, a fin de canalizarlos a las academias de los clubes profesionales.

El comisionado de la FMF, Mikel Arriola, destacó que el organismo deportivo coincide con la Presidenta de México en la visión de que la Copa Mundial de la FIFA es una oportunidad histórica para dejar un legado para la niñez.

Por ello, explicó que, junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), se conformó una Estrategia Nacional de Formación Deportiva, un sistema de detección, canalización y entrenamiento que empezará desde los cinco o seis años hasta que alcancen el alto rendimiento con disciplina y valores.

Esta estrategia, explicó, forma parte del plan nacional de atención a las causas en comunidades de México, donde hay varias acciones y programas federales enfocados en alejar a niñas, niños, adolescentes y jóvenes de los contextos de riesgo.

11 mil jugadores y jugadoras fueron evaluados en 2025

En su oportunidad, Arriola Peñalosa agregó que los 18 clubes que integran la Liga MX asumieron el compromiso de canalizar sus esfuerzos para que ningún talento quede fuera por falta de recursos.

Para ello, los dueños de los equipos de futbol mexicanos diseñarán esquemas de becas deportivas y académicas que integren a jóvenes de secundaria, preparatoria y universidad, con apoyos de inscripción y mensualidades para que los jóvenes tengan la oportunidad de estudiar mientras desarrollan sus habilidades deportivas.

El comisionado de la FMF destacó que, para garantizar la calidad, seguridad y desarrollo, hay más de dos mil academias certificadas que ya cuentan con un registro cercano a 168 mil niñas y niños. Este añose sumaron 510 instituciones de formación para integrar la certificación.

Arriola explicó que, para captar el talento, existe una red nacional de detección que sigue a los jugadores. En 2025 más de 11 mil jóvenes fueron observados, a quienes hicieron 315 invitaciones a pruebas en clubes profesionales, de ellos, el 94 por ciento fueron mujeres que respondieron a las convocatorias a selecciones nacionales. En tanto, 97 talentos elegidos se canalizaron a la Selección Nacional de Futbol.

La Presidenta evalúa recibir al rey de España

| Por Yulia Bonilla |

Con motivo de la visita del rey de España, Felipe VI, quien viajará a México con motivo del partido que disputará su país en el marco de la Copa Mundial 2026, la Presidenta Claudia Sheinbaum informó que evalúa reunirse con él.

En conferencia, la mandataria confirmó que el monarca español llegará a Jalisco, otra de las capitales mexicanas sede de la justa deportiva. Al ser consultada sobre si contempla algún encuentro presencial con él, respondió: “estamos viendo”.

Además, adelantó que muchos Jefes de Estado no acudirán a la inauguración, y detalló que entre quienes no asistirán está el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, cuya asistencia se tenía prevista para el partido inaugural.

2 mil obras de infraestructura ha realizado el gobierno capitalino

La Presidenta explicó que, como otros representantes, él no viajará para atender asuntos de su región.

Confirmó que estará presente en el evento Fan Fest, que acompañará la inauguración del Mundial, desde el Zócalo de la Ciudad de México.

Al hablar sobre la “avalancha de campañas” contra obras mundialistas en CDMX, la mandataria expresó su respaldo a la Jefa de Gobierno.

La Presidenta acusó que algunas de las críticas que se han hecho a las obras capitalinas con motivo del Mundial carecen de legitimidad y se han presentado como una “avalancha” de ataques.

“Hay también mucha crítica no legítima, digamos, esta avalancha de campañas que no es crítica, es campaña, y se han desatado contra la Jefa de Gobierno”, dijo.

Sheinbaum Pardo remarcó que su administración apoya Brugada Molina, a quien reconoció la inauguración de la Calzada de Tlalpan por ser una obra pensada para la movilidad peatonal.

“Nosotros respaldamos a Clara, está haciendo un extraordinario trabajo al frente de la Ciudad de México. Esta calzada sobre el Metro que inauguró ayer, pues es una obra icónica porque se hacen obras, a veces para vehículos, y ella decidió hacer una obra muy importante para el teatro y para el disfrute de la ciudad caminando. Entonces… la verdad, le quedó muy bonito. Ayer ya no tuve oportunidad (de asistir), aunque fuimos a la línea. Pero, está haciendo un gran trabajo al frente de la ciudad, la verdad”, reconoció.

En el mismo sentido, destacó que las obras realizadas en el Metro no sólo fueron para su remodelación, sino también para rehabilitar los servicios y darles mantenimiento.