CSP celebra desmentido sobre Durazo y Villarreal

La Presidenta Claudia Sheinbaum celebró que el gobierno de Estados Unidos negara que los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y Tamaulipas, Américo Villarreal, tengan un permiso especial de ingreso a cambio de información que sirva dentro de investigaciones de índole criminal.

Dicha información fue difundida por el diario Los Angeles Times; sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) negó que la administración estadounidense concediera tal beneficio a ambos mandatarios.

Sheinbaum Pardo consideró como “bueno” que se desmintiera esta versión. “Entonces, qué bueno que salió esta información, que dice que el propio… Una de las instituciones del gobierno de Estados Unidos dice que ‘no existe tal permiso para estos dos gobernadores’”, señaló.

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Además, vaticinó que este tipo de información continuará en circulación e incluso la atribuyó a una interacción entre grupos políticos de ultraderecha de Estados Unidos y México, que buscan atacar a su gobierno. Afirmó que dichos sectores se valen de esta estrategia con motivo de las elecciones que se vivirán en aquel país en noviembre y aquí en 2027.

“Yo creo que esto va a seguir, estas noticias falsas o estos intentos por que no haya una buena relación, por parte de la ultraderecha de Estados Unidos, que se junta con la ultraderecha de México; o sectores de la ultraderecha de Estados Unidos, que se juntan con sectores de la ultraderecha de México. Yo creo que esto va a seguir y hay que estar muy atentos. ¿Por qué? Porque lo quieren utilizar para su elección de noviembre de este año y también quieren afectar al Gobierno de México con vistas a la elección de 2027”, dijo.

Sin embargo, la Presidenta comentó que el contexto en ambos lados de la frontera es distinto y sostuvo que en nuestro país hay una estrecha relación entre sus habitantes y el Gobierno.

“Nada más que en México la situación es muy distinta a la de otros países: aquí, el Gobierno tiene mucha fuerza con la gente. La fuerza nos la da la comunicación permanente, la verdad, lo que decimos siempre, y nos la da también lo que representa el Gobierno de México para la gente”, explicó Sheinbaum Pardo.

En otro asunto, la mandataria minimizó un reportaje publicado por una televisora, el cual acusó al actual coordinador de asesores de Presidencia y el exvocero presidencial del sexenio pasado, Jesús Ramírez, como un presunto líder de una red de corrupción contra la oposición.

“Entonces, toda esta campaña… Que ahora, por cierto, se la atribuyen a Jesús Ramírez; bueno, desde hace rato, ¿verdad? Está buenísimo. Es que me da risa, porque tiene tanto poder Jesús Ramírez… Porque salió un reportaje especial ayer. Pero no, no, no cala”, sostuvo.

La Presidenta también calificó como “hipócritas” a políticos de Acción Nacional por denunciar al expresidente Andrés Manuel López Obrador ante la Corte Penal Internacional de La Haya.

“Imagínense, ahora el PAN va y le pone una denuncia a López Obrador en la Corte Internacional “por sus vínculos con el narcotráfico”. Así de… No se puede ser más hipócrita. A lo mejor quieren expiar sus culpas; no sé, mejor que recen unos cuantos…”, declaró.

Washington niega ingreso privilegiado a mandatarios

| Por Elizabeth Hernández |

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) negó que Alfonso Durazo Montaño, gobernador de Sonora, y Américo Villarreal Anaya, mandatario de Tamaulipas, tengan un permiso migratorio especial para ingresar a ese país.

La aclaración surgió tras señalamientos que los ubicaban como beneficiarios del Permiso de Beneficio Público Significativo, un mecanismo excepcional previsto para casos específicos.

La respuesta del DHS surgió a partir de una consulta enviada por el diario La Opinión. De acuerdo con ese reporte, la dependencia contestó por correo electrónico y usó los nombres completos de ambos funcionarios. “Francisco Alfonso Durazo Montaño y Américo Villarreal Anaya no han sido beneficiados con tal permiso”, indicó la autoridad estadounidense.

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Con ese posicionamiento, Washington atajó una de las versiones que circularon tras la publicación de Los Angeles Times y Puente News Collaborative, donde se afirmó que ambos gobernadores habían perdido sus visas y que, pese a ello, podían ingresar a territorio estadounidense mediante un mecanismo especial vinculado a asuntos de seguridad o cooperación con autoridades.

Antes de esa aclaración, el reportaje firmado por Steve Fisher y Kate Linthicum sostuvo que Durazo y Villarreal enfrentaban investigaciones en Estados Unidos.

De acuerdo con esa publicación, el mandatario sonorense aparecía relacionado con presuntos nexos con el crimen organizado, mientras que el tamaulipeco figuraba en una indagatoria sobre tráfico ilegal de combustible, conocido en México como huachicol.

Alfonso Durazo y Américo Villarreal (3.o y 1.o de izq. a der.), en noviembre de 2024. ı Foto: Cuartoscuro

Sobre el estatus de las visas, el DHS y el Departamento de Estado no ofrecieron una confirmación pública específica sobre los dos mandatarios. La información disponible sólo precisa que la revisión de estos documentos forma parte de un proceso continuo y que una autoridad consular puede revocarlos si recibe datos nuevos o desfavorables sobre la persona titular.

Durazo y Villarreal han rechazado los señalamientos publicados en Los Angeles Times. El gobernador de Tamaulipas incluso mostró públicamente su visa y afirmó que no ha recibido notificación de cancelación, revocación o restricción por parte de alguna autoridad de Estados Unidos.