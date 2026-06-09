Fermachem construye planta de fertilizantes en Lerdo, Durango

Durango inició una nueva etapa de crecimiento con la construcción de la planta de fertilizantes nitrogenados de Fermachem en Lerdo, proyecto que producirá un millón de toneladas de abono al año, lo que ayudará a reforzar al campo mexicano, fortalecerá la soberanía alimentaria de México, reducirá la dependencia de fertilizantes importados y detonará el desarrollo económico y social en la región.

El proyecto representa una inversión de más de 28 mil millones de pesos (mil 600 millones de dólares), de capital privado nacional y extranjero. Durante su fase de ejecución generará aproximadamente tres mil empleos y, una vez en operación, alrededor de 260 empleos permanentes, con prioridad en perfiles técnicos y talento especializado local.

La planta producirá fertilizante de alta calidad para uso agrícola. Tendrá una capacidad estimada de un millón de toneladas anuales, equivalente a dos mil 860 toneladas diarias, y se prevé que entre en operación en 2029.

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El Dato: La firma eligió a la entidad por su ubicación estratégica, acceso al gas natural y condiciones para el desarrollo.

El proyecto contempla el uso de agua tratada, generación propia de energía eléctrica y captura de CO2 integrada al proceso productivo, como parte de su enfoque de responsabilidad ambiental.

Asimismo, el suministro de gas natural para el proyecto está asegurado mediante un acuerdo con Esentia Energy Systems. Esta infraestructura energética permitirá impulsar un proyecto industrial de gran escala en beneficio del país.

Como parte de su vocación social, Fermachem contempla una contribución superior a 200 millones de pesos para Durango y Lerdo, una vez concluida la planta, que estarán destinados a iniciativas de impacto comunitario y social, con el objetivo de fortalecer a las comunidades del entorno y generar beneficios concretos para las familias de la región.

Con el arranque de esta obra, Durango fortalece su posición como destino para nuevas inversiones y abre una nueva etapa de crecimiento económico basada en la industria, la generación de empleos y el desarrollo regional, con beneficios que impactarán tanto al campo mexicano como a miles de familias duranguenses. En el inicio de la obra, el gobernador Esteban Villegas Villarreal destacó el respaldo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la relevancia estratégica del proyecto para el estado y para el país.

“Somos testigos de algo más grande que nosotros: el fortalecimiento de la soberanía alimentaria de México y la colocación de la primera piedra de Fermachem en Lerdo. Una inversión histórica que no sólo transformará esta región, sino que marcará un antes y un después para la Laguna y para todo Durango”, dijo.

Ray Fletcher, CEO de Fermachem, destacó que la planta será una de las más modernas e importantes del continente. Señaló que producir fertilizantes en México es crítico para fortalecer la soberanía alimentaria del país, apoyar al campo mexicano y reducir la dependencia del exterior.

Fernando Calvillo, copresidente de Fermaca Dreams junto con Manuel Calvillo, afirmó que Fermachem representa “un paso monumental”, al ser un proyecto que busca poner la industria al servicio del campo.