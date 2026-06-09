La CNTE protesta frente a televisoras y obstruye las terminales de Pemex

Tras negarse a considerar satisfactorias las alternativas que el Gobierno ha dado como respuesta a sus demandas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) inició su segunda semana de movilizaciones con bloqueos que no sólo asfixiaron el tránsito vehicular en la Ciudad de México, en el marco de la Copa Mundial que se inaugura este jueves, sino que también mantuvieron protestas en otros estados de la República, con las que incluso afectaron la disponibilidad de combustible al sureste del país.

Dentro de las primeras horas de este lunes, el magisterio inconforme salió de las casas de campaña que mantiene instaladas desde la semana pasada en inmediaciones del primer cuadro del Centro Histórico de la capital, para emprender por grupos una serie de protestas frente a instalaciones centrales de televisoras: TV Azteca, Televisa San Ángel y Chapultepec, Grupo Imagen y también la XEW Radio. El objetivo de estas acciones, argumentó la CNTE, fue dar a conocer directamente ante los medios su pliego de peticiones a las autoridades educativas.

El Dato: La Asociación Nacional de Transportistas anunció una protesta el jueves, para exigir mayor seguridad en carreteras. Se suma el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano.

En Chiapas, la disidencia cercó las instalaciones de Pemex Plan de Ayala. ı Foto: Cuartoscuro

Asimismo, mantuvieron una obstrucción a la altura de la Torre del Caballito, sobre Paseo de la Reforma, en donde se apostaron con lonas y sillas que impidieron la circulación en dicha arteria vial para la capital, lo que provocó que decenas de trabajadores en la zona descendieran del transporte público, como unidades del Metrobús, para caminar hacia sus centros laborales.

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La Coordinadora avanzó en los distintos puntos con las mantas y bajo la amenaza de no desistir de su movilización y obstruir la realización del Mundial de futbol, hasta que al menos se derogue el actual sistema de pensiones para volver a un modelo solidario, lo cual es una de sus demandas centrales.

2 semanas de protestas cumple el magisterio

En sus consignas y posicionamientos en los diversos puntos de protesta, los docentes reiteraron sus críticas y rechazo a las alternativas que, hasta ahora, ha ofrecido el Gobierno federal, como la creación de una aseguradora pública, además de señalar que el aumento salarial que han tenido en los dos últimos años no resulta satisfactorio para cubrir la demanda expuesta.

El magisterio también protestó en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, donde, además de tomar las casetas de peaje principales y plantarse en inmediaciones aeroportuarias, obstruyó el paso en terminales de distribución de Pemex.

Profesores acordonaron el Aeropuerto Internacional de Oaxaca. ı Foto: Cuartoscuro

En Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, bloquearon el paso a la terminal principal que abastece al estado, lo que, de acuerdo con reportes locales, llevó a que algunos habitantes cayeran en compras de pánico en algunos establecimientos, ante el temor de que más adelante ya no hubiera disponibilidad.

En Oaxaca, el magisterio tomó los accesos al Aeropuerto Internacional, así como la planta de Pemex y la caseta de peaje en San Pablo Huitzo, mientras que en Guerrero se volvió a obstaculizar el paso en la Autopista del Sol.

100 por ciento de aumento salarial, una de sus exigencias

Hacia las 20:00 horas, la CNTE reinstaló la sesión de su Asamblea Nacional Representativa para analizar el rumbo de la protesta, la cual se prevé que se mantendrá toda esta semana.

Hasta el momento, el magisterio disidente indicó que no se tiene previsto reanudar las mesas de negociación entre la Comisión Nacional Única de Negociación de la Coordinadora y las secretarías de Gobernación (Segob) y de Educación Pública (SEP), y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

Asimismo, ante el exhorto de la de levantar la huelga y el plantón debido a la entrega de la propuesta en materia de pensiones el jueves pasado, la CNTE afirmó que “la huelga sigue y se reforzará con más contingentes”.

Normalistas llevaban 59 explosivos

| Por Yulia Bonilla |

EL PASO de 16 autobuses en los que viajan estudiantes normalistas provenientes de Guerrero y madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que buscaban ingresar a la Ciudad de México en la caseta México-Cuernavaca fue bloqueado por policías capitalinos.

Por medio de redes, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (Ceteg) denunció “represión” por parte de policías de la capital, que se desplegaron por centenares con casco y escudo a lo largo de la caseta para impedir la avanzada de los camiones.

Elementos de seguridad de la Ciudad de México implementaron un dispositivo de revisión a los camiones en los que se transportaban los manifestantes.

En dicho operativo se les encontraron y decomisaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera y que fueron entregados para su resguardo al grupo especializado de Zorros.

La Secretaría de Gobernación (Segob) explicó que el operativo derivó de una denuncia ciudadana, por lo que se implementó una revisión pacífica y la cual también se consiguió con acuerdo de los pasajeros de los autobuses, en donde además estuvieron presentes personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y del Gobierno capitalino.

Luego de efectuar la revisión, las autoridades liberaron el paso de cada una de las unidades, las cuales ya avanzan rumbo al centro de la capital.

Tras su llegada a la capital, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa advirtieron se sumarán a las jornadas de movilizaciones que se llevarán a cabo esta semana en la Ciudad de México, en el marco de la realización de la Copa Mundial 2026, para demandar que el Gobierno presente avances de las indagatorias sobre el paradero de sus hijos.

Al pie del Antimonumento de los 43, ubicado sobre Paseo de la Reforma, Isidoro Vicario Aguilar, representante de los familiares de los normalistas, aseguró que levantarán la voz y exhortó a que las autoridades no incurran en ningún acto con el que intenten callarlos.

“Vamos a levantar la voz para que el caso Ayotzinapa no quede en la impunidad… La jornada se mantendrá esta semana… se hace un llamado a autoridades para que no intenten callar las voces de las madres y padres”, dijo.

En su discurso, aseguró que la movilización es ajena a cualquier otro interés, pues lo único que se mantiene como el llamado principal es “saber la verdad”.

La petición inmediata fue que se lleve a cabo una reunión directa con la Secretaría de Gobernación, particularmente con el subsecretario Arturo Medina, en la que además participa la Fiscalía General de la República, así como el fiscal especial en el caso Ayotzinapa, Mauricio Pazarán

Aseguraron que será una movilización pacífica, que nunca se ha tocado a nadie y si alguien los señala de lo contrario “que nos digan cuántos muertos han salido desde que los padres salieron”.