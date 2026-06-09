Se debe reforzar vigilancia y protocolos sanitarios por Mundial: PRI

Ante el incremento de la movilidad nacional e internacional que registrará México con motivo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el diputado federal Rubén Moreira Valdez llamó a las autoridades sanitarias del país a fortalecer las acciones de vigilancia epidemiológica, prevención y capacidad de respuesta ante posibles riesgos para la salud pública.

A través de un Punto de Acuerdo presentado en la Cámara de Diputados, el coordinador parlamentario del PRI advirtió que la llegada de millones de visitantes nacionales y extranjeros durante el torneo deportivo representará un desafío para las instituciones de salud, por lo que consideró indispensable reforzar los mecanismos de atención y control en aeropuertos, puertos, terminales terrestres, zonas turísticas y otros puntos de alta concentración de personas.

El legislador exhortó a la Secretaría de Salud, al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a fortalecer la vigilancia epidemiológica, la prevención de enfermedades y la capacidad hospitalaria, así como la coordinación entre los distintos niveles de gobierno.

Moreira Valdez destacó que uno de los temas que requiere atención preventiva es el hantavirus, luego de las alertas emitidas recientemente por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre un brote de la cepa Andes detectado inicialmente en un crucero internacional.

El diputado Rubén Moreira, coordinador del PRI ı Foto: Cuartoscuro

Aunque la OMS ha señalado que el riesgo global se mantiene bajo y que no existen indicios de un escenario comparable al de la pandemia por COVID-19, el legislador sostuvo que las autoridades mexicanas deben actuar con anticipación debido al periodo de incubación de la enfermedad y a las posibilidades limitadas de transmisión entre personas.

“La prevención temprana y la coordinación entre autoridades son fundamentales para proteger la salud de las y los mexicanos”, señaló el diputado, quien recordó que México será sede de una parte importante de la justa mundialista y recibirá una afluencia extraordinaria de visitantes provenientes de distintos países.

El también exgobernador de Coahuila subrayó que la salud pública es una de las principales responsabilidades del Estado mexicano y constituye un factor esencial para preservar la estabilidad social, económica y humana del país, especialmente en eventos de gran escala como el Mundial de Futbol.

Además, pidió a las autoridades sanitarias de las entidades federativas reforzar los protocolos de detección temprana, la capacitación del personal médico y el abasto de medicamentos, equipos e insumos necesarios para atender posibles casos relacionados con enfermedades emergentes.

Virus Nipah ı Foto: Especial

El exhorto también incluye a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional y las autoridades de Protección Civil, a fin de que coordinen acciones preventivas y de apoyo logístico con las instituciones sanitarias.

Para el legislador priista, la experiencia de emergencias sanitarias anteriores demuestra la necesidad de actuar con anticipación. “México no puede repetir errores derivados de improvisación, descoordinación institucional o minimización de riesgos sanitarios”, afirmó.

Hantavirus ı Foto: Especial

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LMCT