Nombran presidente de Colombia a Abelardo de la Espriella

CONSIDERADO un outsider de la política, el presidente electo, Abelardo de la Espriella, plantea poner fin a la “Paz total” del actual mandatario Gustavo Petro y realizar un combate frontal a los grupos armados y delictivos

La autoridad electoral de Colombia declaró ayer presidente electo al conservador Abelardo de la Espriella, luego de concluir el escrutinio de la segunda vuelta presidencial y confirmar su victoria sobre el candidato de izquierda Iván Cepeda en una de las elecciones más cerradas de los últimos años.

El Consejo Nacional Electoral certificó que Abelardo de la Espriella, candidato del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 49.66 por ciento de los votos, mientras que Cepeda, representante del oficialista Pacto Histórico, alcanzó 48.70 por ciento de los sufragios. La diferencia final fue menos de un punto porcentual. Asumirá el cargo el próximo 7 de agosto y estará en el período 2026-2030.

El Tip: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que no le gusta en absoluto Gustavo Petro, y dijo que respaldó durante la campaña al presidente electo.

La confirmación oficial puso fin a varios días de incertidumbre política. Tras la jornada electoral del domingo, la estrecha distancia entre ambos contendientes derivó en reclamaciones presentadas por la campaña de Cepeda, que solicitó revisar miles de mesas de votación por posibles irregularidades.

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El escrutinio resolvió esas impugnaciones y ratificó la ventaja del candidato conservador. El presidente saliente, Gustavo Petro, señaló previamente que aguardaría la conclusión del conteo oficial antes de pronunciarse sobre el resultado definitivo.

0.96 Por ciento de diferencia entre De la Espriella y Cepeda

Abogado de profesión y uno de los principales opositores de Gustavo Petro durante los últimos años, Abelardo de la Espriella construyó su candidatura con una imagen de figura ajena a los partidos tradicionales. Durante la campaña prometió endurecer el combate contra grupos armados ilegales y organizaciones vinculadas al narcotráfico, aumentar la presión militar y poner fin a la política de diálogos de paz impulsada por el gobierno saliente.

RECONOCE LA DERROTA. Horas después de concluir el escrutinio, Iván Cepeda reconoció públicamente la victoria de su adversario y aceptó el resultado emitido por las autoridades electorales.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, declaró. El senador explicó que tomó la decisión como una muestra de responsabilidad democrática y con el objetivo de contribuir a la convivencia nacional.

4 años estará en el cargo el presidente electo

“Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, agregó.

Iván Cepeda destacó que la diferencia entre ambos aspirantes fue mínima y afirmó que la votación reflejó la existencia de dos proyectos políticos con respaldos muy similares dentro de la sociedad.

El senador indicó que regresará a ocupar su escaño para el periodo 2026-2030 y adelantó que ejercerá una labor de vigilancia frente a las decisiones del próximo gobierno. “Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política”, afirmó.

Asimismo, sostuvo que se opondrá a cualquier intento de restringir libertades públicas, estigmatizar movimientos sociales o afectar derechos ciudadanos. También aseguró que continuará respaldando las causas impulsadas por organizaciones sociales, jóvenes, mujeres, campesinos y comunidades étnicas.

Aunque aceptó el resultado oficial, Iván Cepeda insistió en los señalamientos realizados durante la campaña. Acusó a su adversario de presuntas prácticas de compra de votos, denunció el supuesto uso de herramientas de inteligencia artificial para influir en la opinión pública y señaló una presunta injerencia extranjera en el proceso electoral.

El dirigente aseguró que reconocer la victoria de Abelardo de la Espriella no significa guardar silencio frente a esos señalamientos ni abandonar la defensa de las reformas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro.

La aceptación de los resultados por parte de Iván Cepeda llevó al Pacto Histórico a retirar las reclamaciones que mantenía durante el escrutinio nacional.

PREPARA TRANSICIÓN. Por su parte, el mandatario colombiano, Gustavo Petro, afirmó que respetará el resultado oficial y colaborará con el proceso de transición gubernamental. No obstante, reiteró sus cuestionamientos sobre la elección y sostuvo que existieron factores externos que influyeron.

Aseguró que iniciará el empalme con el equipo del presidente electo y posteriormente dejará el poder conforme a los tiempos establecidos por la ley. “Empezará el empalme y mi retirada y quizás la resistencia pacífica”, expresó el presidente de Colombia en redes sociales.

Gustavo Petro insistió en sus denuncias sobre una supuesta intervención extranjera durante la campaña y cuestionó la actuación de las autoridades electorales frente a las reclamaciones presentadas por sectores afines al oficialismo.

A pesar de ello, señaló que cumplirá su compromiso de acatar las decisiones emitidas por los jueces electorales y respetar los resultados finales.

Mientras se desarrolla la transición, Abelardo de la Espriella comenzó a delinear algunas prioridades de política exterior para su futura administración.

El presidente electo anunció que buscará restaurar y fortalecer las relaciones diplomáticas con Israel, una postura que marcó una diferencia respecto a la línea seguida por el gobierno de Gustavo Petro.

“Colombia restaurará y fortalecerá su relación con el Estado de Israel como nunca antes. Israel puede contar con Colombia como un amigo leal y un aliado firme”, afirmó Abelardo de la Espriella al responder a un mensaje de felicitación enviado por el ministro israelí de Asuntos Exteriores, Gideon Saar.