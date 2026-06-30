Ricardo Monreal se contagia del ánimo mundialista: ‘¿Y si sí? ¡Claro que sí, va a ganar México!’

A unos minutos del encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, se sumó al ambiente mundialista con un mensaje publicado en sus redes sociales, en el que expresó su confianza en una victoria del representativo nacional.

A través de un video difundido en su cuenta de X, el legislador retomó la frase “¿Y si sí?”, que en los últimos días se ha popularizado entre la afición mexicana como una expresión de optimismo rumbo al encuentro mundialista.

En la grabación se observa a diversos aficionados de la Selección Mexicana coreando la frase, mientras de fondo suena una canción del cantautor Juan Gabriel, en un mensaje que apela al entusiasmo de los seguidores del Tricolor.

“¿Y si sí? ¡Claro que sí! Va a ganar @miseleccionmx; será un gran festejo en todo el país y con nuestras y nuestros compatriotas radicados en el exterior. ¡Vamos, México!”, escribió Monreal al acompañar la publicación.

¿Y si sí? ¡Claro que sí! Va a ganar @miseleccionmx; será un gran festejo en todo el país y con nuestras y nuestros compatriotas radicados en el exterior. ¡Vamos, México! pic.twitter.com/qhzoFvQjSO — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) June 30, 2026

El mensaje fue difundido en la víspera del partido entre México y Ecuador, un encuentro que ha generado gran expectativa entre la afición por su importancia en las aspiraciones del combinado nacional dentro del Mundial.

Con la publicación, el líder parlamentario de Morena se sumó a las expresiones de apoyo que, desde distintos ámbitos políticos y sociales, han surgido en respaldo a la Selección Mexicana durante la justa mundialista, en un ambiente marcado por el entusiasmo de millones de aficionados dentro y fuera del país.

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MSL