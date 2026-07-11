Marina gradúa a especialistas en estrategia naval

Los secretarios Raymundo Pedro Morales (c.) y Ricardo Trevilla (3.o de izq a der.), al presidir la ceremonia, ayer.

LA SECRETARÍA de Marina (Semar) graduó a 278 integrantes civiles, navales y militares que concluyeron maestrías y especialidades en seguridad nacional, geopolítica, mando, operaciones marítimas, administración portuaria y protección de información.

Del total de egresados de esta generación del Centro de Estudios Superiores Navales (CESNAV), 30 son mujeres. Además, seis de los 278 egresados son extranjeros y proceden de China, Argentina, Guatemala, Nicaragua y Panamá.

Como parte de la ceremonia, la Marina entregó 19 menciones honoríficas, reconoció a 35 primeros lugares y otorgó condecoraciones al personal que alcanzó los mejores resultados académicos durante este ciclo académico.

El almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), encabezó el acto junto con el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), además de autoridades militares y civiles.

El Tip: La generación se conformó por 216 elementos navales (capitanes, oficiales y clases), 43 militares (generales, jefes y oficiales), 13 servidores públicos y 6 extranjeros.

La preparación de esta generación incluyó estudios en Estado Mayor, Mando Naval, Seguridad de la Información, Administración Marítima-Portuaria y Aduanas Marítimas; además de herramientas para la toma de decisiones en escenarios estratégicos, operacionales y tácticos.

Óscar Vera, capitán de Navío y alumno de la Maestría en Seguridad Nacional, afirmó que la preparación institucional debe responder a los retos actuales del país: “México necesita servidores públicos preparados, instituciones cohesionadas y Fuerzas Armadas con visión de futuro”.

También aseguró que las Fuerzas Armadas deben ser capaces de “comprender la complejidad sin perder la claridad; de analizar con profundidad sin perder de vista el sentido humano”.

El director del CESNAV destacó que sus aulas reúnen a integrantes de la Administración Pública Federal y representantes de otros países, en un intercambio que amplía la cooperación y el análisis de retos comunes.