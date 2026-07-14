“Es un golpe contra nosotros, una traición”

Madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, acompañados por estudiantes normalistas, participan en la 141 Acción Global por Ayotzinapa y México el 26 de junio de 2026

EL VOCERO de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Clemente Rodríguez, consideró que el reciente informe de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) sobre la desaparición de los estudiantes constituye una traición para las familias, y acusó que el documento busca eximir de responsabilidad al Ejército mexicano.

“Es un golpe muy duro para nosotros. Más que un golpe, es una traición. Desde 2014 caminamos con la señora Rosario y hoy nos voltea el papel; prácticamente está protegiendo al Ejército”, expresó.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, sostuvo que el Ejército debe aportar toda la información que aún tiene sobre el caso. Cuestionó además el planteamiento de la CNDH respecto al número de desaparecidos, al reconocer únicamente a 40, y señalar que tres fueron víctimas de ejecución extrajudicial: “Dicen que no son 43 desaparecidos, sino 40. Yo me pregunto si entre esos tres está mi hijo, porque yo no tengo un cuerpo, no hay nada”.

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Recordó que se documentó la infiltración del soldado Julio César López Patolzin en la Normal Rural, un hecho que, dijo, demuestra la participación del Ejército en los acontecimientos.

Asimismo, respaldó las declaraciones de Alejandro Encinas, exsubsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, quien ha sostenido que se trató de un crimen de Estado, y rechazó las acusaciones de que los familiares hayan sido manipulados por organizaciones defensoras de derechos humanos.

“Siempre nos han señalado y criticado a los padres, al Centro Prodh y a la ONU, diciendo que nos manipulan. Eso es totalmente mentira. El Centro de Derechos Humanos siempre ha caminado con nosotros y nos ha apoyado”, sostuvo.

El vocero advirtió que el nuevo informe de la CNDH podría formar parte de un intento por dar carpetazo sin que se haya esclarecido plenamente lo ocurrido.

“Tratan de cerrar el caso y darlo por terminado, pero hay un decreto firmado en 2018 en el que el Estado se comprometió a no cerrarlo hasta llegar a las últimas consecuencias. Dentro de las instituciones hay personajes que no quieren que lleguemos a la verdad”, concluyó.