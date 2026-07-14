PRI presenta iniciativa para incorporar educación financiera en escuelas

Con el objetivo de brindar a niñas, niños y adolescentes herramientas que les permitan tomar decisiones económicas responsables desde edades tempranas, la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Ana González González presentó una iniciativa previa al cierre oficial este 15 de julio del ciclo escolar.

La legisladora pretende que su iniciativa pueda reformar la Ley General de Educación e incorporar de manera integral la educación financiera en la formación de las y los estudiantes.

La legisladora priista explicó que la propuesta busca consolidar una educación que prepare a las nuevas generaciones para enfrentar los desafíos económicos del presente y del futuro, mediante el desarrollo de competencias para la vida que fortalezcan el bienestar personal y familiar, impulsen la inclusión financiera y contribuyan al crecimiento económico del país.

Señaló que el entorno económico actual exige que la educación vaya más allá de los conocimientos tradicionales, ya que la digitalización de los servicios financieros, el crecimiento del comercio electrónico y la constante transformación del mercado laboral hacen indispensable que los infantes desarrollen habilidades para administrar su dinero y planificar su futuro financiero.

Educación financiera ı Foto: Canva

Recordó que organismos internacionales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) han recomendado incorporar la educación financiera desde edades tempranas, al considerar que fortalece la capacidad de ahorro, mejora la toma de decisiones económicas y favorece el bienestar de las personas y el crecimiento de los países.

La congresista del PRI destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Educación Financiera (ENEFI), únicamente alrededor del 8 por ciento de la población mexicana ha recibido educación financiera dentro del sistema escolar, mientras que millones de personas enfrentan dificultades para administrar sus ingresos, ahorrar o evitar el sobreendeudamiento.

Ana González recordó que el Gobierno de México presentó la Estrategia Nacional de Educación Financiera (ENEF) 2025-2030, la cual establece como uno de sus principales objetivos impulsar la educación financiera desde el sistema educativo para fomentar hábitos de ahorro, planeación y consumo responsable desde la infancia.

Educación financiera. ı Foto: Archivo.

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LMCT