Reporta baja de homicidios, aun con la ola de violencia

El Gobernador de Zacatecas, David Monreal Ávila, en la "mañanera del pueblo"

Autoridades estatales y federales presentaron un comparativo de homicidios en Zacatecas durante la conferencia de la Presidenta Claudia Sheinbaum, realizada en Guadalupe, Zacatecas.

El gobernador David Monreal informó que la entidad pasó de mil 741 homicidios en 2021 a 64 en lo que va de 2026, y atribuyó la reducción del delito a la estrategia de seguridad y pacificación implementada en su administración.

Según los datos, la cifra de homicidios evolucionó de mil 741 en 2021; mil 428 en 2022; mil 58 en 2023; 500 en 2024; 149 en 2025, y 64 hasta septiembre de 2026.

Monreal Ávila fijó como meta cerrar el año con menos de 100 casos: “La intención dentro de esta estrategia de paz es que lleguemos al cierre de año con dos dígitos. Es decir, máximo 99 homicidios”.

El mandatario estatal explicó que Zacatecas transitó de una etapa de emergencia y contención del delito a una fase de disminución y, actualmente, de consolidación de la paz. También señaló que el homicidio es el indicador que concentra el comportamiento de otros delitos como secuestro, extorsión y robo con violencia.

Entre las acciones de la estrategia, David Monreal mencionó el fortalecimiento de las corporaciones policiales, capacitación, equipamiento, incorporación de tecnología y mayor coordinación entre los tres órdenes de gobierno. Destacó el incremento salarial de los policías estatales de tres mil 500 pesos mensuales a un mínimo de 18 mil pesos en 2026.

Reconoció la participación del Ejército, la Guardia Nacional (GN), las fiscalías y las corporaciones estatales.

La Presidenta Sheinbaum sostuvo que la reducción de homicidios no puede entenderse sólo como una cifra, sino como resultado de la coordinación institucional y el fortalecimiento de las capacidades de seguridad. Puso énfasis en la profesionalización policial, la inteligencia, el uso de tecnología y el aumento salarial de los agentes, al que calificó como una diferencia enorme respecto a los sueldos previos.

David Monreal pidió mantener el respaldo federal a la estrategia y recordó que en 2021 el estado enfrentaba lo que calificó como una emergencia social, con casi cinco homicidios diarios, situación que, enfatizó, afectó la actividad económica y el empleo en la entidad.

Afirmó que la coordinación entre instituciones de seguridad ha sido determinante para modificar ese escenario y planteó que sostener la estrategia permitirá consolidar la paz y recuperar condiciones para el desarrollo de Zacatecas.