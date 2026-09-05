Se transportan 3 millones de personas por vía férrea

El Tren Felipe Ángeles, en su tramo Lechería-AIFA, ya moviliza a tres millones de personas, cifra destacada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

La mandataria resaltó la recuperación del sistema ferroviario de pasajeros y señaló que el tramo Lechería-AIFA representa una alternativa de traslado para la población del Estado de México.

La gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, atestiguó la puesta en marcha de este servicio, con conexión entre la zona centro de la Ciudad de México y el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles.

Desde su inauguración, el AIFA registró un flujo de 3.6 millones de pasajeros durante el primer semestre de 2026, cifra por encima de la proyección inicial de usuarios. El dato da cuenta de la demanda de transporte en la región y del papel de los accesos ferroviarios.

La línea opera con unidades eléctricas, sin emisiones contaminantes, y una capacidad superior a 700 pasajeros por viaje. El servicio representa una alternativa de movilidad para las comunidades mexiquenses y una conexión ferroviaria directa con el AIFA.