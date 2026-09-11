Segob informa la construcción, ampliación y reconversión de 31 bachilleratos en Chiapas

Un total de 31 planteles de educación media superior en Chiapas reciben obras de construcción, ampliación y reconversión con una inversión de 586.4 millones de pesos. La iniciativa busca garantizar espacios educativos dignos para los jóvenes en zonas prioritarias de la entidad.

Durante la Conferencia del Pueblo, la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, precisó que estos trabajos forman parte de la estrategia de Atención a las Causas, coordinada entre la Federación, el gobierno estatal y los municipios para acercar servicios a la población.

Las obras abarcan 25 municipios chiapanecos, entre los que destacan Acala, Berriozábal, Chalchihuitán, Chilón, Cintalapa, Comitán de Domínguez, Frontera Comalapa, Larráinzar, Las Margaritas, Ocosingo, Ocozocoautla, Salto de Agua, San Juan Cancuc, Tenejapa, Tila, Tonalá, Villaflores y Yajalón.

En el marco de la gira #HonestidadYResultados nuestra Presidenta @Claudiashein visitó el hermoso estado de #Chiapas, donde la población la recibió con gran entusiasmo y agradeció la labor que ha hecho para reducir las desigualdades y garantizar derechos y bienestar para todas y… pic.twitter.com/83xXTXkKgl — Rosa Icela Rodríguez Velázquez (@rosaicela_) September 11, 2026

Rodríguez explicó que la acción pública coloca a las personas y comunidades en el centro del desarrollo. En los municipios con mayor vulnerabilidad se impulsa el ejercicio de derechos mediante infraestructura educativa, becas estudiantiles y programas de asistencia social.

De forma complementaria, en la entidad se han realizado 267 Jornadas por la Paz. Estas acciones incluyen pláticas para prevenir la violencia, difusión de derechos de las mujeres, torneos deportivos y eventos culturales con la participación de niñas, niños y jóvenes.

El plan gubernamental contempla la ampliación de carreteras rurales, servicios de salud e iniciativas de alfabetización. Asimismo, las autoridades facilitan trámites del Registro Civil, créditos productivos y dotación de fertilizantes para apoyar las actividades agrícolas locales.

En el rubro de seguridad, la funcionaria resaltó los avances del programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, encaminado a retirar armas de fuego de los hogares y evitar riesgos para las familias chiapanecas.

Del 1 de octubre de 2024 al 8 de septiembre de 2026, módulos instalados en 19 municipios recolectaron 158 armas de fuego entregadas de manera voluntaria a cambio de dinero en efectivo, mismas que fueron destruidas de inmediato.

Al informe asistieron el gobernador estatal, Eduardo Ramírez, y los titulares de las secretarías de Defensa, Marina y Seguridad Ciudadana, reforzando la coordinación interinstitucional en la entidad.

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JVR