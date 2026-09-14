Morena alista para este lunes presentación de coordinadores de Guerrero y Michoacán

La presidenta del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena, Ariadna Montiel Reyes, y la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora, encabezarán este lunes 14 de septiembre la presentación de los coordinadores y coordinadoras estatales de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Guerrero y Michoacán.

El evento se realizará en el World Trade Center (WTC) de la Ciudad de México, como parte del proceso interno del partido rumbo a las elecciones de 2027.

Morena ya ha presentado coordinaciones estatales en diversas entidades. Entre los perfiles dados a conocer se encuentran Nora Ruvalcaba, en Aguascalientes; Pablo Gutiérrez Lazarus, en Campeche; Rosa Bayardo, en Colima, e Imelda Castro, en Sinaloa.

La definición de los coordinadores de Guerrero y Michoacán se da en medio del proceso interno de Morena para elegir a sus representantes en los estados donde habrá elecciones de gubernatura el próximo año.

El acto correspondiente a Guerrero está programado para las 14:00 horas, mientras que la presentación de Michoacán se llevará a cabo a las 17:00 horas, ambas en el salón Olmeca, ubicado en el segundo piso del WTC, en la colonia Nápoles.

La dirigencia nacional de Morena mantiene así su agenda de definiciones estatales, en un proceso que contempla la selección de perfiles mediante encuestas y acuerdos internos.

Comunicado oficial. ı Foto: Especial.

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FGR