Rupturas marcan lucha por hallar a normalistas

A 12 años de la desaparición de los 43 normalistas, las familias ya no mantienen una estrategia común: mientras un sector continúa con movilizaciones y reuniones con autoridades, otro rompió con la representación jurídica que acompañó el caso durante una década y optó por privilegiar la vía judicial. El desgaste, las enfermedades, las muertes y las diferencias sobre cómo continuar la búsqueda de sus hijos han transformado al movimiento surgido en el lejano 2014.

Hay una fotografía que durante años pareció inamovible: decenas de padres y madres caminando juntos detrás de una manta con los rostros de sus hijos.

Cada 26 de septiembre, los familiares llegaban a la Ciudad de México desde Guerrero, subían al frente de las marchas y repetían la misma exigencia: “¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!” Pero más de una década después, aquella imagen ya no es la misma.

El Dato: Los padres y madres de los jóvenes desaparecidos insisten en que el Ejército tiene que entregar 800 documentos sobre su actuar en la madugrada del 26 de septiembre.

El movimiento que nació alrededor de los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos se ha fragmentado. Algunos continúan participando en las movilizaciones y reuniones con el Gobierno; otros decidieron separarse del grupo que durante años compartió una misma representación jurídica; y hay familiares que, de acuerdo con recuentos periodísticos, dejaron de participar en el proceso público de búsqueda.

La división no significa necesariamente que hayan dejado de buscar a sus hijos. En algunos casos significa algo más complejo: ya no creen que la misma estrategia que utilizaron durante una década sea suficiente para encontrar respuestas.

La fractura se hizo visible públicamente en 2024, cuando un grupo de familiares se separó del colectivo que había mantenido como representante legal al abogado Vidulfo Rosales.

El grupo, encabezado públicamente por Felipe de la Cruz, padre de uno de los estudiantes sobrevivientes de la noche de Iguala y entonces vocero de los familiares, tomó distancia tanto de Rosales como del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.

Los inconformes cuestionaron la forma en que se había conducido la representación del caso y reclamaron, entre otras cosas, falta de información y avances en las investigaciones.

Ese sector creó el colectivo “Por la Verdad y Justicia de los 43” y comenzó a trabajar con otro equipo jurídico proporcionado mediante la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). En septiembre de 2024, el nuevo grupo estaba integrado por 19 familiares, de acuerdo con reportes periodísticos.

Mientras el grupo tradicional mantuvo las movilizaciones como una herramienta central de presión, el sector encabezado por Felipe De la Cruz planteó privilegiar la vía jurídica y acciones que calificó como pacíficas. Meses más tarde, en enero de 2025, incluso se confirmó que este grupo dejaría la protesta en calles y avenidas para concentrarse solamente en la vía judicial.

Felipe de la Cruz ha cuestionado públicamente la representación que acompañó a las familias durante años. Al anunciar la separación, sostuvo que Rosales y Santiago Aguirre, del Centro Prodh, habían acompañado el caso durante más de una década, pero que, a juicio de su grupo, no habían logrado avanzar en las investigaciones como esperaban.

También planteó que buscarían una representación jurídica distinta y nuevas denuncias contra funcionarios involucrados en la llamada “verdad histórica”, creada en el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El abogado Vidulfo Rosales continuó siendo identificado durante buena parte de ese periodo con el sector que mantuvo la estrategia jurídica anterior, hasta su renuncia en agosto de 2025. Su salida marcó otro cambio en una causa que, durante años, había tenido una estructura de representación relativamente estable.

Mientras el grupo de Felipe de la Cruz modificó su estrategia, otros padres y madres continuaron encabezando las movilizaciones en Guerreo y CDMX.

En junio de 2026, familiares realizaron una jornada de lucha en la Ciudad de México y denunciaron obstáculos para ingresar a la capital. A pesar de que tuvieron que cancelar algunas actividades, aseguraron expresamente que regresarían y que no abandonarían el movimiento. Hilda Legideño, madre de Jorge Antonio Tizapa, ha sido una de las voces que permanecen activas. Reclamó que varias líneas de investigación se han detenido y exigió que la FGR retomara los trabajos o explicara si serían sustituidos por nuevas líneas.

“Mientras no lleguemos a la verdad, vamos a seguir aquí gritando por las calles”, declaró María Tlatempa.