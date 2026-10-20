Héctor Barrera aventaja en carrera interna del PAN en Coyoacán, destacan sondeos

Las dos más recientes encuestas sobre los perfiles del blanquiazul rumbo a la elección de 2027 en la alcaldía Coyoacán, colocan a la cabeza a Héctor Barrera Marmolejo, actual secretario general de Acción Nacional en la Ciudad de México.

La encuesta de Massive Caller, fechada el 8 de octubre, preguntó quién debería ser candidato a la Alcaldía en caso de que Acción Nacional determine postular a un hombre.

En ese escenario, Héctor Barrera Marmolejo obtuvo 30.1 por ciento de las preferencias, seguido de Rubio, con 19.5 por ciento, una diferencia de 10.6 puntos porcentuales.

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El resultado coincide con la medición de Rubrum, levantada tres días antes, en la que Héctor Barrera Marmolejo también aparece en primer lugar entre los perfiles panistas considerados para la candidatura.

En esa encuesta, el panista alcanzó 43.2 por ciento, mientras Rubio obtuvo 28.4 por ciento, por lo que la distancia entre ambos fue de 14.8 puntos porcentuales.

Aunque las dos casas encuestadoras utilizaron preguntas y listas de perfiles diferentes, ambas mediciones ubican a Héctor Barrera Marmolejo en el primer lugar y a Rubio en el segundo, con una ventaja para el primero superior a los 10 puntos.

En el caso de Rubrum, las mediciones mensuales muestran que Barrera ha ocupado el primer sitio entre los perfiles panistas desde mayo. Ese mes registró 31.7 por ciento; en septiembre llegó a 47.4 por ciento y en octubre se ubicó en 43.2 por ciento.

Abogado de profesión, Héctor Barrera Marmolejo fue diputado federal por el Distrito 24 de Coyoacán y posteriormente diputado local en el Congreso capitalino. En su trayectoria legislativa ha trabajado en materias como seguridad ciudadana, protección civil y mejora de los servicios públicos.

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FGR