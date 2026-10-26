“Estamos felices, muy contentos"

Claudia Sheinbaum afirma que triunfo de Lula es bocanada de aire fresco para América Latina

Presidenta Claudia Sheinbaum celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, cuyo triunfo lo consideró una “bocanada de aire fresco” para América Latina

Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.
Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional. Foto: Captura de pantalla.
Por:
La Razón Online

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, cuyo triunfo lo consideró una “bocanada de aire fresco” para América Latina.

A su entrada al Salón Tesorería, donde ofrece su habitual conferencia matutina, la mandataria llegó sonriente y se dijo “muy feliz”.

“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, dijo.

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Tras conocerse los resultados la noche de este domingo, la mandataria compartió un breve mensaje en redes sociales en donde también reconoció y celebró la permanencia de Lula en el gobierno brasileño.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

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