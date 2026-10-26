Claudia Sheinbaum afirma que triunfo de Lula es bocanada de aire fresco para América Latina

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, cuyo triunfo lo consideró una “bocanada de aire fresco” para América Latina.

A su entrada al Salón Tesorería, donde ofrece su habitual conferencia matutina, la mandataria llegó sonriente y se dijo “muy feliz”.

“Estamos felices, muy contentos del triunfo de Lula en Brasil. Muchas, muchas felicidades al presidente Lula, al pueblo de Brasil. Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe. Muy, muy contentos”, dijo.

Tras conocerse los resultados la noche de este domingo, la mandataria compartió un breve mensaje en redes sociales en donde también reconoció y celebró la permanencia de Lula en el gobierno brasileño.

“Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, escribió.

🇲🇽🇧🇷 La Presidenta Claudia Sheinbaum felicitó a Luiz Inácio Lula da Silva por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil”, expresó la mandataria mexicanahttps://t.co/eLpvzsORLi — La Razón de México (@LaRazon_mx) October 26, 2026

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FGR