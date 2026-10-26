Designaciones y maxipoderes

Y hablando de la salida de Guadalupe Taddei, lo primero que salta como inquietud es el hecho de que en el país hay un proceso electoral en marcha —según se ha dicho, el más grande de la historia, pues se renovarán más de 20 mil cargos de elección popular, incluidos la Cámara de Diputados y 17 gubernaturas—. De ahí que varias voces de consejeros del mismo instituto se apuraran a señalar que las tareas para tener una buena elección siguen en marcha. La segunda inquietud tiene que ver con la confiabilidad en el INE que debe empezar a restaurarse a la brevedad. Y ahí entra la mano de los legisladores para llevar a cabo un proceso pulcro de designación del relevo de Taddei, pero también, nos dicen, como se anunció el viernes pasado, para que se revisen lo que algunos consejeros han denominado maxipoderes que se dieron a la presidencia del organismo electoral federal, pues ha quedado comprobado que éstos también pueden ser nocivos. Pendientes.