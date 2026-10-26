Felicitación a Lula 

Y fue la Presidenta Claudia Sheinbaum la que ayer celebró el triunfo electoral de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil. “Viva la democracia, ganó el pueblo de Brasil. ¡Felicidades presidente Lula!”, publicó la mandataria en las benditas redes unos pocos minutos después de conocerse los resultados finales de los comicios de ayer. Y, nos dicen, no podría ser de otra manera: el triunfo del veterano político de izquierda que mañana estará cumpliendo 81 años, implica un freno a la expansión que, asociada al apoyo de Washington, han tenido expresiones y políticos de derecha en América Latina, que han alcanzado el poder. Además, una derrota del militante del Partido de los Trabajadores habría dejado a México como el único país con gobierno de izquierda en América Latina. La decisión brasileña, nos aseguran, deja también la idea entre los partidos que conforman la 4T, de que el apoyo de Estados Unidos sí es de la mayor relevancia, pero no siempre suficiente para incidir en un resultado electoral.