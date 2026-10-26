Fuerzas federales detienen a operador de ‘Los Rusos’ vinculado con el secuestro del cantante ‘El Gadafi’

Autoridades federales y estatales detuvieron en Mexicali, Baja California, a Israel Leonel “N”, alias “El Isra”, identificado como operador regional de “Los Rusos”, organización vinculada al Cártel de Sinaloa, a quien el Gabinete de Seguridad relaciona con el secuestro del cantante de corridos tumbados Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como “El Gadafi”, ocurrido en agosto pasado en Sonora.

El “El Isra”, de 42 años, contaba con una orden de aprehensión por privación ilegal de la libertad y figuraba entre los objetivos prioritarios de las autoridades por su presunta participación en ataques contra corporaciones policiales, así como por sus vínculos con el tráfico de drogas en el Valle de Mexicali y San Luis Río Colorado.

De acuerdo con las investigaciones, “El Isra” estaría relacionado con el secuestro del cantante de corridos tumbados Enghles Aralp Gastélum Cartagena, conocido como “El Gadafi”, de 30 años y originario de Culiacán, Sinaloa. Las fuerzas de seguridad rescataron al intérprete con vida durante un operativo realizado en agosto pasado en la colonia Independencia, en San Luis Río Colorado, Sonora.

Junto con el cantante, los agentes rescataron a su madre, Mirna Yaneth Cartagena González, de 49 años, quien también permanecía privada de la libertad. Durante esa intervención, las autoridades detuvieron a tres hombres que portaban armas de fuego y chalecos antibalas.

En esa intervención, las autoridades aseguraron 120 kilogramos de pastillas de fentanilo, equivalentes a más de cuatro millones de dosis, además de un arma corta, vehículos y otros objetos. La operación contó con intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés).

Además de su presunta relación con el secuestro del músico, el Gabinete de Seguridad también relaciona a “El Isra” con un ataque armado contra un mando de inteligencia de la Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC) de Baja California, ocurrido en 2024. Las investigaciones sobre esa agresión aportaron información que permitió a las autoridades seguir sus movimientos y localizarlo.

La captura ocurrió la noche del domingo 25 de octubre en el bulevar Adolfo López Mateos, en Mexicali, después de que los agentes identificaron los desplazamientos del presunto operador criminal. Reportes locales señalaron que el hombre se encontraba en un restaurante de comida brasileña cuando las fuerzas de seguridad ejecutaron el arresto.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de Marina (Semar) y Guardia Nacional (GN), con información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), además del apoyo de corporaciones estatales.

Tras su detención, las autoridades informaron al hombre sobre sus derechos y lo pusieron a disposición del Ministerio Público, responsable de continuar las investigaciones y definir su situación jurídica.

El Gabinete de Seguridad reconoció la colaboración de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda y de las instituciones de Baja California en la captura del presunto integrante de “Los Rusos”, estructura criminal con presencia en la región fronteriza de esa entidad y Sonora.

En Mexicali, Baja California, como resultado de trabajos de inteligencia e investigación, elementos de @SSPCMexico, en coordinación con @SEMAR_mx, @GN_MEXICO_, el Centro Nacional de Inteligencia y autoridades estatales, detuvieron a Israel Leonel “N”, alias “Isra”, identificado… pic.twitter.com/WQba3ZU9lg — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) October 26, 2026

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