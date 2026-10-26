Gran pendiente en Chiapas 

Y es en Chiapas, entidad gobernada por el morenista Eduardo Ramírez, donde claramente uno de los objetivos de la reforma judicial no ha logrado aterrizar en todos los ámbitos ni en todos los territorios del país. Y es que hay personas, como los habitantes del municipio de Ostuacán, que siguen sin confiar en la justicia que les puedan proveer las instituciones. Así lo demuestra el hecho de que dos hombres que fueron detenidos como presuntos responsables del feminicidio de una abuela y su nieta, les fueron arrebatados de las manos de las propias autoridades de seguridad y linchados en esa localidad. Aunque en México no existe una estadística oficial sobre linchamientos, especialistas han advertido que los factores principales asociados a estos actos de justicia por propia mano son, por un lado, la percepción de impunidad y, por otro, la comisión de delitos de alto impacto como robo, secuestro o agresiones sexuales, aunque centralmente tienen que ver con la falta de respuesta institucional en términos de justicia. Ahí la asignatura pendiente.