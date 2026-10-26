Linchan en Ostuacán, Chiapas, a 2 feminicidas

Dos personas que fueron detenidas como presuntas responsables del feminicidio de una abuela y su nieta fueron arrebatadas de las autoridades de seguridad y linchadas por habitantes de Ostuacán, Chiapas. Además, los pobladores generaron diversos disturbios en el municipio, en protesta por el doble crimen.

El asesinato de Miriam Cruz y su nieta de 12 años ocasionó que los pobladores tomaran justicia por mano propia y presuntamente decapitaran a uno de los detenidos, mientras que la otra persona quedó gravemente herida. La Presidencia Municipal fue incendiada por la turba de personas y la energía eléctrica fue cortada.

Ante los acontecimientos, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, pidió a la población mantener la calma y confiar en las instituciones encargadas de procurar justicia.

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“Quiero pedirle al pueblo de Ostuacán que está congregado en el Parque Central, que tengan confianza en que se aplicará la ley. La justicia por propia mano no nos devuelve la paz y sí puede traer más dolor y consecuencias legales para personas inocentes. La violencia genera más violencia. Les convoco a actuar con prudencia y a dejar la justicia en manos de la ley”, dijo.

En un mensaje en redes sociales, el fiscal general del estado, Jorge Luis Llaven, aseguró que el doble feminicidio fue cometido por venganza personal de uno de los presuntos responsables. Añadió que, como resultado de las investigaciones, se logró acreditar la participación de Armando “N”, alias El Melo, y Andrés “N”, El Cera, en el crimen de ambas mujeres.

Andrés “N” fue detenido en 2023 por robo con violencia en el municipio de Pichucalco y era adicto a sustancias psicoactivas. El fiscal detalló que, tras la detención de ambos, fueron trasladados a los separos de la Presidencia Municipal y, posteriormente, los habitantes incursionaron de manera violenta y sustrajeron y asesinaron a uno de los imputados, mientras que el otro fue herido.