Lotería Nacional lanza billete con los grandes volcanes de Puebla

La Lotería Nacional presentó el billete conmemorativo del Sorteo Zodiaco Especial Número 1770, una edición dedicada a la riqueza natural del estado de Puebla y sus emblemáticas montañas. El diseño resalta la importancia geográfica y cultural de los colosos que resguardan el centro del país.

La develación se realizó durante la conferencia estatal matutina en la ciudad de Puebla, encabezada por el gobernador Alejandro Armenta Mier y la directora general de la institución, Olivia Salomón.

El billete exhibe una ilustración creada por el artista plástico poblano Aurelio Leonor Solís. En la composición visual destacan las cumbres más elevadas e históricas del territorio nacional: el Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Citlaltépetl, La Malintzi y la Sierra Negra.

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Durante el acto, Alejandro Armenta destacó que las elevaciones naturales representan un patrimonio geológico, antropológico y social que debe motivar el desarrollo de la entidad. El mandatario estatal subrayó que el bienestar común debe colocarse por encima de los intereses particulares para impulsar la prosperidad en el campo y la industria.

Por su parte, Olivia Salomón enfatizó la relevancia de proyectar la identidad de la entidad a nivel nacional. La funcionaria señaló que estas cumbres guardan siglos de memoria histórica, por lo que su preservación fortalece las raíces culturales de las familias mexicanas.

#LoteríaInforma | Celebramos la grandeza natural de Puebla con el billete “Puebla, el Estado de las Montañas” 🇲🇽🍀



Nuestra directora general, la Mtra. Olivia Salomón, acompañó al gobernador de Puebla, Alejandro Armenta Mier, en la develación del billete del… pic.twitter.com/1tosNKNna5 — Lotería Nacional (@lotenal) October 26, 2026

Asimismo, la titular del organismo público remarcó que las montañas resguardan el pasado y dan identidad a la tierra, funcionando como testigos del crecimiento de las comunidades que florecen a sus alrededores.

Para este sorteo se imprimieron y distribuirán dos millones 400 mil cachitos en todo el territorio mexicano. Esta logística permitirá que el paisaje y el patrimonio natural del estado lleguen a miles de hogares y expendios en las 32 entidades del país.

El Sorteo Zodiaco Especial Número 1770 se celebrará el domingo 29 de noviembre a las 20:00 horas. El evento contará con una bolsa repartible de 43 millones de pesos y un Premio Mayor de 11 millones de pesos en una serie. La transmisión podrá seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube de la Lotería Nacional.

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JVR