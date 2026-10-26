Mejía Haro a Subsecretaría de Agricultura

Con la novedad de que a la brevedad podría concretarse un movimiento de alto nivel en el gabinete presidencial: el relevo en la Subsecretaría de Agricultura y Desarrollo Rural que deja el exgobernador Leonel Cota —a quien le pidieron el puesto dado que su hijo será candidato de Morena a la gubernatura de Baja California Sur y, como dijo la propia Presidenta Claudia Sheinbaum, se busca que no se diga que desde una dependencia del gobierno se apoya a un aspirante—. El caso es que el perfil del relevo es interesante, pues se trata del todavía diputado federal Ulises Mejía Haro, quien es muy cercano y de todas las confianzas de la mandataria federal. Mejía ya fue presidente municipal de Zacatecas y también fue coordinador de Sheinbaum en el estado durante el proceso interno rumbo a la Presidencia de la República. Ahora asumirá esta posición fundamental que tiene la relación con los agricultores y los ganaderos del país. Ahí el dato.