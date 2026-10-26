PAN define a coordinador en bastión 

Y fue el Partido Acción Nacional el que formalizó que Felipe Fernando Macías, mejor conocido como Felifer, sea su coordinador estatal. Con ello, en un momento legal posterior, habrá de postularlo a la gubernatura de Querétaro. Fue en un evento que tuvo lugar en esa entidad, donde recibió el nombramiento de manos del dirigente nacional del albiazul, Jorge Romero. Nos cuentan que al tomar la palabra, Felifer hizo una declaración relevante y frontal. “Negligencia, incompetencia, mentira, delincuencia y desorden, esos adversarios que ya conquistaron muchas partes del país y amenazan con la entrada a Querétaro, ¿lo vamos a permitir? Por supuesto que no, aquí se van a topar con pared”. El presidente municipal de Querétaro se venía perfilando desde hace meses como la figura más importante del panismo para tratar de retener el poder, luego de que el gobierno de Mauricio Kuri ha venido sufriendo un notorio desgaste.