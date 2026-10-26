La renuncia de Guadalupe Taddei al frente del INE hizo a muchos recordar su llegada a la presidencia del Instituto y sobre todo cómo el expresidente López Obrador se refirió a ella. Nos recuerdan que a finales de marzo de 2023 el tabasqueño aludió a la designación de la sonorense, la cual resultó de la aplicación de una tómbola entre los finalistas de un proceso que se efectuó en la Cámara de Diputados: “Es una mujer experimentada, vean su trayectoria. No la conozco, eh. Conozco a su familia, y sí son gentes progresistas y demócratas, y gente honesta, nada que ver con el conservadurismo… Tiene profesionalismo, es honesta, incapaz de actuar como el presidente (del INE) que está saliendo. Es una mujer íntegra. Pero además fue examinada por una comisión del Congreso y, por si fuera poco, es producto de un sorteo. Es lo más transparente que puede haber”, refirió entonces. Después vino lo que vino la semana pasada y Taddei informó ayer que hoy renunciará.