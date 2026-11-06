Festivales Voces Vivas y Original tienen el objetivo de reconocer, dignificar y promover la grandeza cultural de México: CSP

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego —que se realizará el sábado 7 de noviembre, a las 17:30h, en el Zócalo de la Ciudad de México— y Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario —que se desarrollará en el Complejo Cultural Los Pinos del 12 al 15 de noviembre—, tienen el objetivo de reconocer, dignificar y promover la grandeza cultural de México.

“Tanto Original como Voces vivas tienen el objetivo de reconocer, de dignificar, de estar orgullosos, de promover tanto para las niñas y los niños y las y los artesanos, como para México entero y el mundo, de lo que significa la grandeza cultural de México y el orgullo y dignidad que debe ser para cualquier mexicana y mexicano. Porque esa riqueza cultural no existe en ningún lugar del mundo y es un orgullo para todas y para todos”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Además, señaló que la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego reconoce el legado de los pueblos originarios a través de las niñas y niños, y a su vez, Original permite que las artesanas y los artesanos vivan dignamente de su trabajo.

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La secretaria de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, detalló que para la Fiesta de Culturas Comunitarias 2026: Voces vivas, salvando al fuego se ha convocado a más de mil niñas y niños de 181 municipios de 28 estados, provenientes de las Casas de Canto Cuicallis, de los Semilleros Creativos y de los Coros infantiles michoacanos creados en el marco del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Informó que la puesta en escena contará con un coro y una orquesta monumental, además de que tendrá la presencia de 17 lenguas indígenas: chichimeco jonaz, chontal de Oaxaca, maya, mazahua, mixteco, náayeri, náhuatl, otomí, p’urhépecha, rarámuri, tének, tepehuano del sur, tlapaneco, totonaco, tsotsil, wixárika y zapoteco. Anunció que el evento será transmitido por Canal 22 desde las 18:30 horas.

La subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova, puntualizó que Original. Encuentro de Arte Textil, Decorativo y Utilitario será de entrada libre, se llevará a cabo de las 10:30 a las 20:30 horas y contará con la participación de 580 artesanos y artesanas, se exhibirán alrededor de 174 mil piezas y tendrá un impacto en 12 mil 535 personas artesanas al finalizar el año.

Además de maestras y maestros artesanos mexicanos, también se tendrá la presencia de otros países como Canadá, China, Chile, Colombia, Ghana, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay y Perú. Mientras que el 12 de noviembre se realizará el Festival Música Original.

Núñez Bespalova destacó que en dos años se ha incrementado en 72 por ciento el número de horas de capacitación y en 100 por ciento el número de sesiones y se realizó una guía práctica de colaboraciones éticas para los artesanos. Entre las novedades de Original se destaca la creación de un Programa de Profesionales para construir modelos de colaboración justos y dignos; se puso en marcha Original LAB, un espacio de experimentación, colaboración e investigación que impulsa el fortalecimiento del arte tradicional mexicano y se creó la línea Taller Original de venta exclusiva en Fonart, un sello que establece un modelo que reconoce al artesano con un bono especial.

Asimismo, con Original las actividades dirigidas a las infancias han aumentado en 127 por ciento este año, mientras que en 2025 se crearon los Talleres Nanas y Tatas para adultos mayores, Escuincles para niños de 6 a 13 años, y El Nido de 0 a 5 años.

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