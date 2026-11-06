Trabajadores del Poder Judicial inician paro indefinido contra evaluaciones de trabajo

En el primer minuto de este viernes 6 de noviembre, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) iniciaron un paro de labores por tiempo indefinido en protesta contra el acuerdo del Órgano de Administración Judicial (OAJ) que establece evaluaciones de desempeño cada dos años para determinar la permanencia de los empleados en sus puestos o su posible reubicación.

La protesta comenzó en el edificio sede de San Lázaro, donde alrededor de un centenar de trabajadores, acompañados por Patricia Aguayo Bernal, secretaria del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Laboral, colocaron cadenas en los accesos del Palacio de Justicia y exigieron que se deje sin efectos la disposición publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 5 de noviembre.

Aguayo Bernal sostuvo que el acuerdo generó inconformidad porque, además de haberse difundido sin previo aviso a los trabajadores, establece un mecanismo que, desde su perspectiva, pone en riesgo sus derechos laborales y la estabilidad de quienes llevan años en el servicio público.

“No nos estamos negando a que nos evalúen, pero que no sea con el propósito de corrernos. Queremos que nos evalúen, pero que el propósito sea la capacitación”, afirmó.

La trabajadora explicó que quienes no obtengan una evaluación positiva tendrán dos alternativas: presentar un recurso de revisión, que será resuelto por el Tribunal de Disciplina Judicial, o realizar un examen extraordinario. Sin embargo, cuestionó que no se hayan precisado los plazos para resolver las inconformidades.

Las reglas expuestas

De acuerdo con lo expuesto por Aguayo, quienes obtengan una calificación satisfactoria recibirán una constancia de permanencia por dos años; quienes alcancen un resultado medianamente satisfactorio conservarán su empleo por un año, mientras que una evaluación negativa podría derivar en la separación del cargo.

La secretaria advirtió que el mecanismo podría afectar incluso a trabajadores con décadas de antigüedad. Como ejemplo, mencionó sus 24 o 25 años de servicio en la institución y señaló que teme que ese tiempo no sea tomado en cuenta ante una eventual separación.

Los inconformes también cuestionaron las posibles consecuencias de la disposición para la integración de las áreas jurisdiccionales. Acusaron que las evaluaciones podrían abrir espacios para incorporar a personas cercanas a los actuales responsables del Poder Judicial, particularmente en plazas de secretarios, actuarios y oficiales judiciales.

“Nosotros pensamos que quieren espacios para meter a su gente”, sostuvo Aguayo, al señalar que la inconformidad también está relacionada con los cambios en la estructura del Poder Judicial tras la elección de sus nuevos integrantes.

Los trabajadores condicionaron el levantamiento del paro a que el Órgano de Administración Judicial abra un diálogo con ellos y retire el acuerdo vigente. Plantearon que, si se mantienen las evaluaciones, estas deben tener como finalidad la capacitación y no convertirse en un mecanismo para determinar despidos o cambios de adscripción.

Hasta el momento, la suspensión de actividades se ha extendido a juzgados y tribunales de distintas entidades, entre ellas Nuevo León, Morelos, Veracruz, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Chiapas, Puebla, Estado de México, Tabasco, Hidalgo, Guerrero, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán, Durango y Jalisco.

En la Ciudad de México también se reportó la participación de trabajadores de las sedes de San Lázaro, Ajusco, Las Flores y Prisma.

Te puede interesar:

- UIF bloquea a Taddei y a Hernández Casillas

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR