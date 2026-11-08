Papa León XIV llega a Argentina

El Papa León XIV llegó el mediodía (tiempo del centro de México) a Argentina, el segundo país de su gira por América Latina, donde se reunirá con el Presidente, Javier Milei.

La visita del Pontífice ocurre en medio de tensiones en el país por las duras medidas de austeridad, que han sido criticadas por la Iglesia.

El Obispo de Roma viajó desde Uruguay a Argentina.

En Uruguay, el Papa León XIV ofreció una misa masiva ante 50 mil personas en Florida, ciudad cercana a Montevideo, para posteriormente emprender el viaje Argentina y después, a Perú.

Luego de tres días de permanencia en Uruguay, la tarde de este 8 de noviembre el Papa León XIV continuó hacia la segunda etapa de su viaje apostólico en Argentina.

Su avión despegó desde el Aeropuerto Internacional de Carrasco, en Montevideo, a las 15:52 (hora local), con destino al Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires.

Papa León XIV fue despedido en la base aérea militar de la Fuerza Aérea Uruguaya por el presidente de la República, Yamandú Orsi. Tras saludar a la delegación uruguaya, se dirigió en automóvil a la zona comercial del aeropuerto, donde se despidió del jefe de Estado y subió a bordo de un Boeing 737-MAX de Aerolíneas Argentinas.

Al finalizar su visita apostólica y mientras sobrevolaba el espacio aéreo de Uruguay, el Papa León XIV envió un telegrama al presidente de la nación: “Al concluir mi viaje apostólico a su país, deseo expresar mi renovada gratitud a Su Excelencia, a las autoridades y al pueblo de Uruguay por la cálida acogida y la generosa hospitalidad que me han brindado durante esta visita. Con la seguridad de que seguiré rezando por el bienestar de todos, invoco de todo corazón sobre el pueblo uruguayo las abundantes bendiciones de Dios Todopoderoso”.