¿Habrá apagón eléctrico en México? Esto dice la CFE

El apagón de 72 horas se ha vuelto viral en redes sociales, por lo que las personas de todas las entidades de México se preguntan si es verdad que se tendrá un apagón masivo a nivel nacional.

En Estados Unidos se tiene programada una interrupción en el servicio de radio y televisión a nivel nacional el 17 de noviembre para probar el sistema de alerta, lo que ha desatado diversas teorías en internet.

Además de esto, diversos países han recomendado a su población armar una mochila de vida con lo necesario para cubrir necesidades básicas por un periodo de al menos 72 horas, lo que ha desatado aún más dudas.

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Pese a las especulaciones que rondan sobre un posible apagón a nivel nacional durante tres días, realmente la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha confirmado alguna interrupción de 72 horas en el servicio.

Aunque no se tiene programado un apagón masivo a nivel nacional en México, sí se tienen programados algunos cortes de energía en regiones específicas, incluyendo el que se realizó de 09:30 a 16:00 horas en varias localidades de Veracruz.

⚡️ A dos años de recuperar su carácter de Empresa Pública del Estado, la CFE reafirma su compromiso con el pueblo de México.



Seguimos trabajando para fortalecer la soberanía energética, ampliar el acceso a la electricidad y llevar bienestar a más familias mexicanas. pic.twitter.com/KzpRl8aXYw — CFEmx (@CFEmx) November 2, 2026

¿En dónde habrá apagón eléctrico y cuándo?

Además del corte de energía que se programó el 10 de noviembre en Veracruz, en Jalisco también se tiene programado un corte de energía de varios días, con la finalidad de mejorar las redes de distribución y darles mantenimiento.

Desde el lunes 9 de noviembre y hasta el sábado 14 de noviembre la CFE realizará interrupciones en el servicio de electricidad en Tequila, Jalisco, y estos se realizarán en distintos horarios según la colonia y el día.

Los cortes de energía que restan en Tequila, Jalisco, son los siguientes:

Miércoles 11 de noviembre de 09:00 a 17:00 horas en El Colomo y San Martín

Jueves 12 de noviembre de 08:30 a 16:30 horas en las calles Leandro Valle, México, Carlos Paloma y Clemente Orozco de la colonia El Ranchito

Viernes 13 de noviembre de 08:30 a 16:30 horas en las calles Nicolás Bravo y Ramos Millán de la colonia El Ranchito

Sábado 14 de noviembre de 08:30 a 16:30 horas en las calles Toluca, Melchor Ocampo, Michoacán y México de la colonia El Ranchito

Corte de luz en Tequila, Jalisco ı Foto: Gobierno municipal de Tequila, Jalisco

Además, el gobierno municipal de Tequila, Jalisco, informó que se realizarán trabajos de rehabilitación, mantenimiento y reparación de luminarias en la comunidad de San Martín de las Cañas.

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