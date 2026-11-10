MC exige reabrir investigación contra Cuauhtémoc Blanco y solicitar su desafuero

El exgobernador de Morelos y hoy diputado federal de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, sonríe con la mirada puesta en la pantalla de su curul, durante la sesión plenaria que tuvo lugar en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el martes.

Movimiento Ciudadano (MC) exigió a la Fiscalía General del Estado de Morelos dar continuidad a la investigación por la denuncia de Nidia Fabiola contra el diputado federal y exgobernador Cuauhtémoc Blanco, y que, de existir elementos, presente ante la Cámara de Diputados una nueva solicitud de declaración de procedencia para retirarle el fuero constitucional.

Las integrantes de la Bancada Naranja presentaron un punto de acuerdo para solicitar que la autoridad ministerial no deje sin seguimiento el caso, luego de que la Cámara de Diputados no admitió en marzo de 2025 la primera solicitud de desafuero, al considerar que la carpeta de investigación presentaba deficiencias.

La propuesta fue impulsada junto con Jessica Ortega, presidenta del Consejo Nacional de MC y coordinadora estatal del partido, quien también llamó a la gobernadora de Morelos a fortalecer la coordinación entre las instituciones responsables de prevenir y atender la violencia contra las mujeres.

MC busca nuevo desafuero contra Cuauhtémoc Blanco ı Foto: MC

MC acusa falta de avances en la denuncia contra Cuauhtémoc Blanco

La diputada Anayeli Muñoz sostuvo que el caso no debe quedar en la impunidad y reprochó que, pese a las acciones emprendidas desde el Congreso, Blanco no haya enfrentado un proceso que permita esclarecer la denuncia presentada en su contra.

“En diferentes ocasiones hemos solicitado que este caso no quede en la impunidad porque estamos dando un terrible mensaje a las mujeres y se está dando un caso de injusticia en contra de una mujer que lo único que está pidiendo es que se denuncie a un presunto agresor por un intento de violación”, afirmó.

MC presenta nueva petición ante la Fiscalía de Morelos

Por su parte, Jessica Ortega recordó que el pasado 5 de noviembre MC presentó ante la Fiscalía estatal una solicitud para que se dé seguimiento a la investigación.

También informó que el partido interpuso una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Morelos, con el propósito de que su visitaduría revise el seguimiento a las observaciones que la Comisión Instructora de San Lázaro hizo a la integración de la carpeta.

La dirigente partidista señaló que Morelos enfrenta una situación de violencia contra las mujeres y afirmó que, en lo que va del año, se han registrado 22 feminicidios y 55 mujeres asesinadas en la entidad, además de más de 600 homicidios dolosos en general.

“Morelos es uno de los estados con mayor número de feminicidios. (...) No podemos permitir que haya impunidad en un tema tan delicado y tan sensible”, expresó.

Ortega agregó que ocho municipios morelenses cuentan con alerta de violencia de género y cuestionó la falta de acciones contundentes para atender esta problemática.

La primera solicitud de declaración de procedencia contra Blanco fue rechazada por la Cámara de Diputados en marzo de 2025. Posteriormente, la Fiscalía de Morelos anunció una revisión para determinar si hubo omisiones o deficiencias en la integración de la carpeta de investigación.

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MSL